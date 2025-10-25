Lista de las 10 personas más ricas de Israel en 2025, la riqueza alcanza los miles de millones de dólares en medio de la guerra

Jacarta – En medio del conflicto interminable y la tensión política que a menudo caracteriza a la región del Medio Oriente, Israel tiene un círculo de multimillonarios por número riqueza fantástico. Estos multimillonarios israelíes no sólo controlan el mercado interno, sino que también poseen grandes participaciones en empresas internacionales.

Detrás de complejas cuestiones geopolíticas, el país se ha convertido en un campo fértil para la innovación y la inversión global. Desde el envío hasta el software de ciberseguridad, su riqueza se distribuye en varios sectores estratégicos del mundo.

Basado en los datos Multimillonarios en tiempo real de Forbes 2025Hay una serie de nombres de empresarios de Israel cuyos activos superan los billones y la mayoría de los beneficios provienen del sector tecnológico, el inmobiliario y la industria marítima.

1. Oferta Eyal

Eyal Ofer tiene una riqueza de alrededor de 25.800 millones de dólares y ocupa la primera posición hombre mas rico Israel. Es conocido como el rey inmobiliario mundial a través de Ofer Global, una empresa que tiene activos en los campos de bienes raíces, banca, transporte marítimo y tecnología. Su cartera incluye edificios icónicos de Manhattan como 15 Central Park West y 50 United Nations Plaza.

2. Si oferta

El hermano de Eyal, Idan Ofer, ocupa el segundo lugar con unos activos de 17.000 millones de dólares. A través de Eastern Pacific Shipping y la propiedad de acciones en Israel Corp., Idan se ha convertido en un actor importante en la industria naviera mundial. También tiene acciones en famosos clubes de fútbol, ​​el Atlético de Madrid y el FC Famalicão.

3–4. Ígor y Dmitri Bujman

Los dos hermanos que fundaron Playrix, Igor y Dmitri Bukhman, tienen juntos una fortuna de 9.000 millones de dólares. Su empresa de juegos tuvo un gran éxito con títulos como Homescapes y Fishdom. Después de trasladar sus operaciones a Israel en 2022, Playrix ahora genera ingresos anuales de más de 2.500 millones de dólares.

5. Teddy Sagi

Teddy Sagi es el fundador de Playtech que ocupa la quinta posición como la persona más rica de Israel con activos de 6.400 millones de dólares. Logró llevar a la bolsa de valores de Londres cuatro de sus empresas, incluidas Playtech y Kape Technologies. Sagi es conocido como un innovador en las industrias de software de juegos de apuestas y seguridad digital.

6. Stef Wertheimer

Como importante figura industrial en Israel, Stef Wertheimer construyó un imperio empresarial en la fabricación de metales. Vendió su empresa, ISCAR, a Berkshire Hathaway de Warren Buffett por un total de 6.000 millones de dólares. Esta venta hizo que su patrimonio aumentara drásticamente, el cual se estimó en 6.300 millones de dólares.