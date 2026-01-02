Lista de las 10 compras más caras de la Serie A en la ventana de transferencia de enero

Italia. VIVA – Mercado de fichajes Enero siempre es un momento importante para los clubes Serie A para fortalecer su plantel en medio de la competencia. Curiosamente, varios traspasos ocurridos este mes están incluso en la lista de las compras más caras de la historia de la Serie A.

Lea también: En vivo por ANTV: Atalanta vs AS Roma, Gian Piero Gasperini regresa a su antigua casa



Según los últimos datos, aquí están las 10 transferencias más generosas realizadas por clubes italianos en la ventana de transferencias de invierno de todos los tiempos, según informó Football Italia.

1. Dusan Vlahovic – 83,5 millones de euros

La Juventus rompió el récord de compras de enero cuando trajo al delantero serbio Dusan Vlahovic procedente de la Fiorentina en el invierno de 2022. Este acuerdo sigue siendo el traspaso de enero más caro en la historia de la Serie A.

Lea también: Bojan Hodak enfatiza que Persib no necesita gastar mucho en el mercado de fichajes de enero, esta es la razón



2. Dejan Kulusevski – 39 millones de euros



Los jugadores de la Juventus, Dejan Kulusevski y Cristiano Ronaldo.

Lea también: Clasificación de la Serie A: Inter de Milán Capolista y AS Roma se sitúan entre los cuatro primeros tras vencer al Génova



La Juventus también ocupó el segundo puesto gracias al traspaso de Dejan Kulusevski procedente del Atalanta en el invierno de 2020. El jugador sueco regresó a la Premier League tras varias temporadas en la Juventus.

3. Lucas Paquetá – 38,4 millones de euros

El AC Milan reclutó a Lucas Paquetá procedente del Flamengo en enero de 2019. Este creativo jugador brasileño se convirtió en una de las compras clave de los rossoneri en esa época.

4. Krzysztof Piatek – yute 30,2 €

Anteriormente, el Milan también batió un récord cuando trajo al delantero polaco Krzysztof Piatek procedente del Génova en enero de 2019.

5. Santiago Giménez – 30 millones de euros

El Milán reaparece en la lista después de traer a Santiago Giménez procedente del Feyenoord en la ventana de transferencia de enero, fortaleciendo su primera línea.

6. Christian Eriksen – 27 millones de euros



Tiro libre de Christian Eriksen en el partido Inter de Milán vs AC Milan

El Inter de Milán compró al mediocampista creativo Christian Eriksen procedente del Tottenham Hotspur en el invierno de 2020, enriqueciendo las opciones de mediocampo de los nerazzurri. Fútbol italiano

7. Nicolo Rovella – yute 26 €

La Juventus vuelve a la lista tras fichar a Nicolo Rovella del Génova, fortaleciendo el mediocampo de los bianconeri en el invierno.

8. Clarence Seedorf – 24 millones de euros



Clarence Seedorf, jugador del AC Milan

El legendario traspaso de Clarence Seedorf del Real Madrid al AC Milan en el invierno de 1999-2000 también quedó registrado como una de las compras más caras de enero en la Serie A.

9. Stanislav Lobotka – yute 24 €

El Napoli gastó una tarifa similar para contratar al mediocampista Stanislav Lobotka procedente del Celta de Vigo para la temporada 2019-20.

10. Adriano – 23,4 millones de euros

La leyenda brasileña Adriano pasó del Parma al Inter de Milán en enero de 2004, convirtiéndose en una de las transferencias más importantes de los nerazzurri en esa época.