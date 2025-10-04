Lista de jugadores iraquíes en los clasificatorios de la Copa Mundial 2026, 3 jugadores que deben estar al tanto del equipo nacional indonesio

VIVA – Irak finalmente lanzó un escuadrón oficial para la continuación de la calificación 2026 Copa del Mundo Zona asiática. De los 28 jugadores llamados, hay tres nombres peligrosos que deben ser vigilados para Equipo nacional indonesio.

El entrenador Graham Arnold llamó a un total de 28 jugadores para enfrentar dos partidos importantes contra Indonesia y Arabia Saudita.

En el sector Kiper, nada ha cambiado. Jalal Hassan, Ahmed Basil y Fahad Talib siguen siendo la principal opción para controlar el objetivo del león mesopotámico.

La línea de fondo también está habitada por nombres experimentados. Están sulaka (puerto tailandés), el trío de pilares de al-Shorta, a saber, Manaf Younis, Ahmed Yahya y Mustafa Saadoon, luego Akam Hashim (al-Zawraa), Zaid Tahseen (Pakhtakor) y Mirhas Doski (Viktoria plzen).

Iraq también atrajo cada vez más la atención del público indonesio porque incluía a Frans Putros, Persib Bandung Defender y Hussein Ali, que ahora toca en Pogon Szczecin, Polonia.

La presencia de Hussein Ali y Mustafa Saadoon en la posición de espalda derecha se convirtió en energía adicional después de que los dos habían ausente en la Copa del Rey Thai debido a una lesión.

De todos los nombres llamados entrenador Graham Arnold, hay tres cifras a tener en cuenta al equipo nacional de Indonesia cuando se enfrenta al King Fahd Stadium, Riad, el 12 de octubre.

Son Ali Jasim, Aymen Hussein y Muhannad Ali. Se predice que este trío de línea delantera es la punta de lanza del león de Mesopotamia cuando se enfrenta al equipo de Garuda.

1. Ali Jassim – Dangerous Alas ágiles

El primer nombre que merece atención es Ali Jassim. El extremo de 21 años ahora está defendiendo el Club de Arabia Saudita, al-Najma, y ​​se sabe que tiene una velocidad extraordinaria.

Sus movimientos en el lado del ala a menudo dificultan a los oponentes porque pueden apuñalar con dribels rápidos y un cruce preciso. No es sorprendente que Jassim sea uno de los talentos jóvenes más prometedores en el fútbol iraquí.

2. Aymen Hussein – Bombardero senior lleno de experiencia

En las líneas delanteras, Aymen Hussein es una figura que no se puede subestimar. Al-Karma Club Striker está lleno de experiencia internacional juntos Equipo nacional iraquí.

Aymen es conocido como un hombre objetivo clásico con un alto instinto de meta. Se convirtió en un ejecutor de penalización de pilar y había desglosado el objetivo indonesio en la calificación anterior. Su existencia probará claramente la dureza de la línea de defensa de Garuda dirigida por Jay Idzes.