Lista de jugadores de bádminton indonesios en los SEA Games 2025, Adenanta Putra encabeza la clasificación SS600

Jacarta – Noticias sobre la lista completa de jugadores de bádminton de Indonesia en Juegos del MAR 2025 convertirse en un objetivo para los lectores Deportes EN VIVO todo el sábado 6 de diciembre de 2025.

Lea también: Siman Sudartawa elogia la regeneración de la natación indonesia, apunta al oro y sugiere su retiro después de los SEA Games de 2025



Otra noticia que está en el centro de atención es el corredor del Astra Honda Racing Team (AHRT) que competirá en la final del Campeonato Asiático de Carreras en Ruta 2025 (ARRC) 2025, Mahoma Adenanta Hombres, actualmente tiene una ligera ventaja en la clase Supersport 600 (SS600).

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

Lea también: El gran objetivo de Yoga Ardika es convertir la plata en oro en los SEA Games de Tailandia



5. Anindya Bakrie Invite a los atletas acuáticos a orar por las víctimas del desastre cuando el contingente más grande parta hacia los SEA Games de 2025



Anindya Bakrie lidera el lanzamiento del equipo acuático de los SEA Games 2025 Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

Lea también: Anindya Bakrie invita a los atletas acuáticos a orar por las víctimas del desastre cuando el contingente más grande parta hacia los SEA Games de 2025



La presidenta general de la PB Acuática de Indonesia, Anindya Bakrie, abrió la procesión para enviar el contingente acuático a los SEA Games 2025 en Tailandia. con un mensaje lleno de empatía. Antes de discutir los objetivos y la preparación antes de la partida, Anindya invitó primero a todos los atletas, entrenadores e invitados presentes a orar por la gente de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental que estaban siendo afectadas por un desastre.

4. El gran objetivo de Yoga Ardika es convertir la plata en oro en los SEA Games de Tailandia.



Atleta indonesia de teqball, Yoga Ardika Putra

La atleta indonesia de teqball, Yoga Ardika Putra, está de regreso lleva grandes ambiciones antes de aparecer en los SEA Games de Tailandia 2025. Después de ganar una medalla de plata en los SEA Games de Camboya de 2023, cuando el teqball todavía era un deporte de exhibición, el Yoga ahora aspira a una medalla de oro cuando el deporte se dispute oficialmente.

3. Listo para ganar ARRC 2025, Fadillah Arbi acelerará sin carga mientras compra puntos



Fadillah Arbi Aditama, campeona del Campeonato Asiático de Carreras en Ruta 2025 (ARRC). Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

El corredor del Astra Honda Racing Team (AHRT) en el evento final del Campeonato Asiático de Carreras en Ruta 2025 (ARRC) Buriram, Tailandia, Fadillah Arbi Aditama, permanece un paso más cerca de ganar el título del campeonato en la serie de carreras de 2025.

2. Encabezando la clasificación SS600 en ARRC 2025, Adenanta Putra persigue la consistencia en cada vuelta



El corredor del Astra Honda Racing Team (AHRT) en la final del ARRC 2025, Mohammad Adenanta Pu Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

El corredor del Astra Honda Racing Team (AHRT) que competirá en la final del Asia Road Racing Championship (ARRC) de 2025, Mohammad Adenanta Putra, ahora ligeramente superior en la clase Supersport 600 (SS600) en la serie final en el Circuito Internacional de Chang, Buriram, Tailandia, del 5 al 7 de noviembre de 2025.

1. Lista completa de atletas de bádminton indonesios para los SEA Games 2025, ¡ahora encabezada por un nuevo capitán!