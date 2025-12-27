Lista de juegos de deportes electrónicos con mayor crecimiento a lo largo de 2025

Jacarta – Industria deportes electrónicos El mercado global continúa mostrando un desarrollo significativo a lo largo de 2025. Curiosamente, crecimiento El más rápido de este año no vino sólo de juego Los MOBA o FPS son populares, pero también los juegos de estrategia. móvil que registró un gran aumento en términos de audiencia y actividad competitiva.

Basado en datos de tendencias torneo y tiempo de transmisión de deportes electrónicos, citado por VIVA el sábado 27 de diciembre de 2025, varios títulos de juegos lograron registrar el mayor crecimiento en comparación con el año anterior. Este aumento está influenciado por la organización consistente de torneos, formatos de competencia cada vez más maduros, así como por el apoyo de la comunidad que continúa creciendo.

Clash Royale lidera el crecimiento de los deportes electrónicos en 2025

El juego de estrategia en tiempo real Clash Royale es el título con mayor crecimiento en los deportes electrónicos en 2025. El número de horas vistas de las competiciones de Clash Royale ha aumentado considerablemente varias veces en comparación con 2024. Este aumento se debió principalmente a la presencia de torneos mundiales y ligas regionales que se retransmiten ampliamente.

El formato de partida breve pero intenso hace que Clash Royale sea fácil de disfrutar para los espectadores, al mismo tiempo que atrae a nuevos jugadores para que se unan a su ecosistema competitivo. Este éxito marca el fuerte ascenso de Clash Royale en el ámbito mundial de los deportes electrónicos.

Choque de clanes crece a través de torneos competitivos

Además de Clash Royale, Clash of Clans también registrará un crecimiento significativo en 2025. Este juego, que antes se conocía como un juego casual, ahora está mostrando una presencia importante en el mundo de los deportes electrónicos gracias a los torneos oficiales que se celebran constantemente.

El aumento de audiencia demuestra que el género de estrategia basado en gestión y tácticas todavía tiene un gran atractivo, especialmente en plataformas móviles. Clash of Clans ahora vuelve a considerarse un juego de deportes electrónicos estable y en crecimiento.

Identity V registra un aumento en popularidad competitiva

El juego Identity V, que abarca el género de supervivencia asimétrico, también está en la lista de juegos de deportes electrónicos con mayor crecimiento este año. El número de espectadores del torneo Identity V se duplicó con respecto al año anterior.

Esta popularidad está impulsada por la jugabilidad única, una atmósfera competitiva que es diferente de los juegos convencionales y una comunidad leal. Identity V demuestra que los géneros no convencionales también pueden desarrollarse en el ecosistema de los deportes electrónicos.