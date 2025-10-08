¡Lista de hechos sobre la propuesta de El Rumi y Syifa Hadju en Suiza, Diamond Ring in the Spotlight!

VIVA – Momento solicitud El rumi a Syifa hadju Inmediatamente se convirtió en el foco público del país. El segundo hijo de Ahmad Dhani y Maia Estianty propuso oficialmente a su novia, Syifa Hadju, en un momento romántico en Lauterbrunnen, suizo.

Leer también: Los internautas se burlan de El-Syifa, Rizky Nazar: Gracias por jugar con fuego



Incluso el cálido momento de la propuesta se volvió viral en las redes sociales después de que las fotos y los videos se extendieran ampliamente. Resumido por Viva el miércoles 8 de octubre de 2025, aquí hay una serie de hechos interesantes detrás de la propuesta de El Rumi y Syifa Hadju.



El Rumi le propone a Syifa Hadju

Leer también: Las diferentes actitudes de Rizky Nazar y El Rumi cuando se les pide que proponga a Syifa Hadju



1. Ubicación de propuesta súper romántica en Suiza

El Rumi eligió a Lauterbrunnen, Suiza, como el lugar donde se arrodilló para proponerse a Syifa. Esta ubicación es conocida por sus extraordinarias vistas naturales, valles verdes flanqueados por acantilados empinados y altas cascadas.

Leer también: La respuesta fría del hermano Rizky Nazar después de que El Rumi le propuso syifa Hadju



El ambiente tranquilo y lejos de la multitud hace que el momento de la propuesta se sienta íntimo y romántico. En el video que circula, se ve a El Rumi preparando una sorpresa con un telón de fondo panorámico de montañas nevadas que agrega una impresión dramática.

2. Rye privado

A diferencia de la mayoría de las otras celebridades que a menudo tienen grandes eventos, la propuesta de El y Syifa se llevó a cabo de manera privada y simple. Al evento solo asistieron la familia inmediata y algunos amigos cercanos.

No hubo una publicación a gran escala, de hecho, los medios solo se enteraron después de que las fotos de la propuesta circulaban en las cuentas de las redes sociales de los familiares. Esta actitud muestra que ambos quieren mantener la privacidad y disfrutar de este momento sagrado de manera más tranquila y personal.

3. Apariencia elegante con una sensación totalmente blanca



Syifa Hadju fue propuesto por El Rumi

En el evento, El Rumi parecía apuesto con un traje negro con una camisa blanca, mientras que Syifa Hadju se veía impresionante con un vestido blanco simple pero elegante.

El tema de ropa blanca y suave da una impresión elegante y santa, que representa el comienzo de su nuevo viaje hacia el matrimonio.

4. Anillo Prometido por valor de IDR 1 mil millones

Una de las cosas que más llamó la atención del público fue el anillo de propuestas que llevaba Syifa. Según varios informes, el anillo tiene un valor fantástico, alcanzando IDR 1 mil millones.

Desde las fotos que circulan, el anillo parece estar decorado con un diamante grande y ovalado con detalles de la banda brillante a su alrededor. Aunque no ha habido una confirmación oficial de El Rumi con respecto al precio exacto del anillo, muchos fanáticos creen que su valor es extraordinario, considerando los antecedentes familiares y el estatus social de EL.