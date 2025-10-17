Lista de hechos sobre el traslado de Ammar Zoni a la prisión de Nusakambangan: ¡aquí está su destino!

Cilacap, VIVA – No Ammar Zoniun famoso actor que antes era conocido por telenovelas populares, vuelve a ser el centro de atención público después de ser transferido oficialmente a paginas Karanganyar, NusakambanganJava Central.

Transferir esto no es sin razón. Se sospecha que ha sido detenido nuevamente en un caso de tráfico de drogas desde prisión, una infracción grave que le ha llevado a languidecer en una de las prisiones de mayor seguridad de Indonesia.

Entonces, hecho ¿Qué pasó con el caso Ammar Zoni? El siguiente VIVA resume el viernes 17 de octubre de 2025, junto con una serie de hechos sobre el traslado de Ammar Zoni a la prisión de Nusakambangan.

1. Cronología de los Casos y Motivos del Traslado

El traslado de Ammar Zoni a Nusakambangan se llevó a cabo después de que las autoridades encontraran fuertes indicios de que estaba involucrado en transacciones de drogas tras las rejas en el centro de detención de Salemba. Según los resultados de la investigación, se dice que Ammar y otros cinco reclusos utilizaron la aplicación Zangi como herramienta de comunicación secreta para organizar transacciones de narcóticos.

2. Proceso de transferencia

El proceso de traslado se llevó a cabo bajo estricta vigilancia, donde Ammar fue llevado esposado de pies y manos y le cubrieron el rostro con una tela negra. Esta acción inmediatamente llamó la atención del público y generó diversas reacciones, especialmente de familiares y amigos cercanos del actor.

3. Condición de Ammar Zoni en la prisión de Nusakambangan

A su llegada a Nusakambangan, Ammar fue internado en la prisión de Karanganyar, una de las ocho prisiones de la isla conocida por su estricta seguridad. Ocupa una celda de aislamiento de «un hombre, una celda», lo que significa que una celda está ocupada por una persona sin contacto directo con otros reclusos.

Según informes de la prisión, Ammar todavía disfruta de sus derechos básicos como recluso, incluido el permiso para salir de su celda una hora al día. Durante ese corto tiempo, se le permitió hacer ejercicio ligero o simplemente caminar en un área limitada para tomar un poco de aire fresco.

4. No existe un trato especial aunque seas una ex celebridad.

A pesar de su condición de figura pública, las autoridades penitenciarias subrayaron que no había ningún trato especial para Ammar Zoni. El director de la prisión de Karanganyar dijo que todos los reclusos reciben el mismo trato sin excepción, incluso en términos de alimentación, horarios de actividades y derechos de entrenamiento.