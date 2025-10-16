Lista de grandes entrenadores que merecen sustituir a Patrick Kluivert en la selección de Indonesia

VIVA – Después del fracaso en la clasificación Copa del Mundo 2026, PSSI terminó oficialmente la cooperación con Patricio Kluivert y todo el equipo técnico de Holanda.

Esta decisión se tomó mediante un mecanismo de terminación mutua o acuerdo mutuo entre las dos partes.

«PSSI y el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia acordaron oficialmente poner fin anticipadamente a su cooperación a través de un mecanismo de terminación mutua», escribió el comunicado oficial de PSSI, el jueves 16 de octubre de 2025.

Este acuerdo supone el fin del período laboral de Kluivert CS, que anteriormente estaba contratado por dos años.

«La terminación de esta colaboración se llevó a cabo sobre la base del acuerdo de ambas partes, teniendo en cuenta la dinámica interna y la dirección estratégica del desarrollo futuro de la selección nacional», continúa el comunicado.

Con esta decisión, Kluivert y sus entrenadores, incluidos Gerald Vanenburg (Sub-23) y Frank van Kempen (Sub-20), oficialmente ya no dirigen. Equipo Nacional Indonesia en todos los niveles.

PSSI expresó su agradecimiento por la contribución del cuerpo técnico holandés. «Este paso se tomó como parte de una evaluación integral del programa nacional de entrenamiento y desarrollo del fútbol», concluyó el comunicado oficial de la federación.

¿Quién sustituirá a Kluivert?

El fin de la era Kluivert hizo que el público especulara de inmediato sobre la figura que se sentaría en el banquillo del entrenador en jefe. Selección Nacional de Indonesia. Se empiezan a mencionar varios nombres importantes, tanto de Europa como de Asia. Aquí hay cuatro versiones candidatas sólidas Bola VIVA:

1 Erik diez bruja

Este entrenador holandés del Manchester United es conocido por su estilo de juego moderno basado en el control del balón y la presión alta. Ten Hag también es un experto en el desarrollo de jugadores jóvenes, que se considera que se adaptan al carácter del actual equipo de Garuda.

Con su reputación y disciplina, se cree que Ten Hag puede llevar a la selección de Indonesia al siguiente nivel, no sólo en términos de táctica, sino también en términos de mentalidad competitiva.

2. Muñeca Thomas

El ex entrenador del Persija Jakarta conoce muy bien la cultura del fútbol indonesio. Con experiencia en grandes clubes como el Borussia Dortmund y el Hamburger SV, Doll es conocido por tener un enfoque táctico moderno y buenas habilidades de comunicación con los jugadores locales.

Puede ser una figura puente entre el estilo de fútbol europeo y el espíritu típico indonesio.