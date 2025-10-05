Lista de generales que jabat comandante adjunto del TNI, hay un ex ministro de religión

Yakarta, Viva – Reglas sobre el departamento Comandante Adjunto del TNI Se ha regulado desde 2019, durante el liderazgo del séptimo presidente de Indonesia, Joko Widodo.

Basado en la regulación presidencial o el número de regulación presidencial 66 de 2019 con respecto a la estructura organizativa del Ejército Nacional Indonesio, se afirma que el elemento del liderazgo de la sede de TNI, a saber, el más alto del comandante TNI, entonces el diputado del comandante de TNI.

Luego, en el Artículo 14 que describe la tarea del comandante TNI, a saber, en el párrafo (3) se afirma que el comandante es asistido por el comandante adjunto.

Más claramente, el artículo 15 establece que el comandante adjunto es el coordinador del desarrollo de energía del TNI para realizar la interoperabilidad/tri Matra integrada, que está domiciliada y responsable ante el comandante de TNI.

Después de eso, las tareas del comandante adjunto del comandante de TNI también se elaboraron, es decir, para ayudar a la implementación de las tareas diarias del comandante en jefe.

En la actualidad, el comandante adjunto del TNI está en manos del general Tandyo Budi Revitaquien fue inaugurado por el presidente Prabowo Subianto el 10 de agosto de 2025.

Este momento es un registro histórico en sí mismo, considerando que la posición del comandante adjunto del TNI ha estado vacío 25 años.

La última vez, la posición fue llevada a cabo por el general TNI (RET) Fachrul raziquien una vez sirvió como ministro de religión La era de la administración del presidente Joko Widodo y el vicepresidente Ma’ruf Amin.

La siguiente es una lista de representantes del comandante de TNI, ya que el líder de las fuerzas armadas que son jerarquía organizacional y militar tienen la autoridad del comando de supervisar el ejército (AD), la Marina (AL) y la Fuerza Aérea (AU).

1. Coronel Inf Abdul Haris Nasution sirvió como comandante adjunto del Ejército de Seguridad Comunitaria (TKR) para el período 1948 – 1953.

2. TNI General Maraden Panggabean se desempeñó como comandante adjunto de las Fuerzas Armadas Indonesias (ABRI) para el período 9 de septiembre de 1971 – 28 de marzo de 1973.

3. General Sumitro Tni, período 4 de abril de 1973 – 2 de marzo de 1974.

4. TNI General Surono Reksodimedjo, período 2 de marzo de 1974 – 17 de abril de 1978.

5. Almirante Tni Suomo, período 17 de abril de 1978 – 29 de marzo de 1983.

6. Almirante Tni Widodo Adi Sutjipto, período 17 de julio de 1999 – 26 de octubre de 1999.

7. TNI General Fachrul Razi, período 26 de octubre de 1999 – 20 de septiembre de 2000.

8. General Tni Tandyo Budi Revita, titular.