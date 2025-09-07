Lista de ganadores del Premio Crimecon Clue 2025: ‘Gabby Petito’, ‘PD True’

MGM+»Padrino de Harlem«Paramount+» PD True «y Netflix»Asesinato estadounidense: Gabby Petito«Estuvieron entre los ganadores el sábado en la cuarta anual Premios de pista. El evento, Organizado por Ice-Tse llevó a cabo durante la anual Crimética Evento en Denver.

Entre los homenajeados estaban las familias de Liberty German y Abigail Williams (víctimas de los asesinatos de Delphi) y el teniente principal del investigador Jerry Holeman de la Policía del Estado de Indiana, quien recibió el premio al crimen criminal del año 2025, según lo presentado por el ganador del año pasado, John Walsh.

También sargento. Julissa Trapp del Departamento de Policía de Anaheim, California, fue nombrada 2025 «El mejor detective de Estados Unidos» por su trabajo en el caso del asesino en serie Steven Dean Gordon y el cómplice Franc Cano. Además, el verdadero podcast de crimen «Crime Weekly», organizado por Derrick Levasseur y Stephanie Harlowe, fue votado por los fanáticos para el honor «Creador del año» de los Premios de los Premios.

Esto repitió el Serie de primer año con guión fueron incluidos en la competencia, con «Padrino de Harlem» que consiguió el premio a la serie de guiones sobresalientes.

Aquí están los ganadores del Premio de Clue 2025:

TV: Docuseries sobresalientes

Ganador: «Asesinato estadounidense: Gabby Petito» (Netflix) | Producido por Cinemart

«Hola hermosa: anatomía de una estafa romántica» (Hulu) | Producido por ABC News Studios y Anchor Entertainment

«Traición: el secreto de un padre» (Hulu) | Producido por Glass Entertainment Group y ABC News Studios

«Beauty Queen Killer» (Hulu) | Producido por 101 Studios, amplio Entertainment y ABC News Studios

«Mastermind: pensar como un asesino» (Hulu) | Producido por Campfire Studios, en asociación con Lewellen Pictures

TV: Serie Episódica excepcional

Ganador: «PD True» (Paramount+) | Producido por Bright North Productions

«Rescate de rehenes» (el CW) | Producido por películas del comité y vice TV

«Crime Beat TV» (Hulu) | Producido por Corus Entertainment Inc.

«Casos asesinos» (A&E) | Producido por la Red de Law & Crime

«Enjuiciando al mal con Kelly Siegler» (Oxygen True Crime) | Producido por Wolf Entertainment, Universal Television Alternative Studio y Magical Elves

TV: Serie de guión sobresaliente

Ganador: «Padrino de Harlem» (MGM+) | Producido por ABC Signature Studios

«Long Bright River» (Peacock) | Producido por Sony Pictures Television, UCP, una división de Universal Studio Group, Black Mass Productions, Pascal Pictures y Original Film

«No mi familia: la historia de Monique Smith» (vida útil) | Producido por contenido no desanimado, en asociación con Groupm Motion Entertainment

Podcast: Docuseries sobresalientes

Ganador: «¿Quién mató a Jennifer Judd?» | Producido por ID y Ark Media

«True Crime News Presents: American Hustlers» | Producido por Frequency Media, junto con True Crime News

«En el podcast de este con N Leigh Hunt» | Producido por N Leigh Hunt

«Arriba y desaparecido» | Producido por Tenderfoot TV

«San Miguel secuestros» | Producido por Audible

Podcast: Serie Episodic excepcional

Ganador: «True Crime News: The Podcast» | Producido por Telepictures Productions Inc., en asociación con Warner Bros Entertainment

«Confidencial del tribunal» | Producido por Via Fortuna Media

«Crime Fix with Angenette Levy» | Producido por Law & Crime

«Duerte muerto: verdadero crimen para la hora de acostarse» | Producido por Nancy Miller

«Traición: semanal» | Producido por Glass Podcasts, una división de Glass Entertainment Group, en asociación con iHeartPodcasts

Película documental sobresaliente

Ganador: «La chica que se parecía a mí» (ABC) | Producido por ABC News 20/20

«Los hermanos Menéndez» (Netflix) | Producido por Campfire Studios

«Serial Killer Capital: Los Ángeles» (oxígeno) | Producido por Júpiter Entertainment

«Left For Dead» (Tubi) | Producido por Streetcar Entertainment

«Pecos de los padres: los juicios crudos» (Hulu) | Producido por ABC News Studios

True Crime Book of the Year

Ganador: «Historia de un asesinato: las esposas, la amante y el Dr. Crippen» (Penguin Random House/Dutton) | Escrito por Hallie Rubenhold

«My Time to Stand» (Benbella Books) | Escrito por Gypsy-Rose Blanchard, Michele Matrisciani y Melissa Moore

«El científico y el asesino en serie» (casa aleatoria) | Escrito por Lise Olsen

«The Atlas of Art Crime: robos, vandalismo y falsificaciones» (Publicación de Prestel) | Escrito por Laura Evans, PhD

«La heredera del impostor: Cassie Chadwick, el mayor ruido de la edad dorada» (Libros de diversión) | Escrito por Annie Reed

«Los coleccionistas de alquileres: explotación, asesinato y redención en inmigrantes LA» (Astra House) | Escrito por Jesse Katz

Los Premios Clue reconocen la «excelencia y la narración responsable» en la verdadera tarifa del crimen, incluyendo televisión, cine, podcasts y publicación. Crimecon, que se celebró desde 2017, es un evento de tres días que tiene lugar en el Gaylord Rockies Resort & Convention Center.