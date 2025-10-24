Lista de ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina

mal conejito, karol g y Fuerza gobernada fueron los mayores ganadores en el Premios Billboard de la Música Latina el jueves. El evento anual incluyó homenajes especiales a Bad Bunny, Elvis Crespo, Laura Pausini y Peso Pluma, y vio el regreso de Daddy Yankee a los escenarios.
Bad Bunny se llevó a casa 11 premios, incluido el de artista del año; 200 artistas latinos globales del año; y artista de canciones latinas calientes del año, masculino. La canción principal de su exitoso éxito “Debí Tirar Más Fotos” obtuvo tres trofeos, incluido el de canción del año en streaming, mientras que el álbum fue nombrado mejor álbum latino del año. También fue reconocido como el mejor artista latino del siglo XXI de Billboard, premio que recibió de manos de Rita Moreno.
Karol G se llevó a casa seis premios, incluido el de Artista de Canciones Latinas Populares del Año, femenino. Su sencillo “Si Antes Te Hubiera Conocido” ganó cuatro premios, incluyendo 200 canción latina del año a nivel mundial; Canción latina del año; canción del año en ventas y canción tropical del año.
Fuerza Regida obtuvo cinco premios como artista, dúo o grupo regional mexicano del año, y se llevó a casa dos premios por su éxito “Tu Boda” con Óscar maydon, que ganó el premio a canción regional mexicana del año y canción latina caliente del año, evento vocal.
Otros ganadores destacados incluyeron a Shakira, que se llevó a casa tres premios, incluido el de gira del año; Artista pop latino del año, solista y canción pop latino del año por “Soltera”, así como Peso Pluma, Netón Vega y Óscar Maydon, quienes obtuvieron dos trofeos cada uno.
La ceremonia fue conducida por Elizabeth Gutiérrez, Goyo y Javier Poza.
GANADORES DE LOS PREMIOS BILLBOARD DE LA MÚSICA LATINA 2025:
Artista del Año / Artista del Año:
• Conejito malo
Artista del Año, Debut / Artista del Año, Novedad:
• Netón Vega
Gira del Año / Gira del Año:
•Shakira
Artista crossover del año
Artista crossover del año:
• benny blanco
Global 200 Artista Latino del Año
Artista Latino Global 200 del Año:
• Conejito malo
Global 200 Canción Latina del Año
Global 200 Canción Latina del Año:
• Karol G, “Si te hubiera conocido antes”
Canción del año “Hot Latin Song”
Canción latina candente del año:
• Bad Bunny, “DTMF”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
Canción latina candente del año, evento vocal:
• Óscar Maydon y Fuerza Regida, “Tu boda”
Artista del año de “Hot Latin Songs”, masculino
Artista del año de Hot Latin Songs, masculino:
• Conejito malo
Artista del año de “Hot Latin Songs”, femenina
Artista del año de Hot Latin Songs, femenino:
• Karol G.
Artista del año, dúo o grupo de “Hot Latin Songs”
Artista, dúo o grupo de Hot Latin Songs del año:
• Fuerza gobernada
Sello discográfico del año “Hot Latin Songs”
Sello Hot Latin Songs del año:
• Rimas
Canción del año, Latin Airplay
Canción Latin Airplay del Año:
• Karol G, “Si te hubiera conocido antes”
Sello discográfico del año, Latin Airplay
Sello Latin Airplay del Año:
• Sony Música Latina
Canción del año, Ventas / Canción de ventas del año:
• Karol G, “Si te hubiera conocido antes”
Canción del año, Streaming
Canción en streaming del año:
• Bad Bunny, “DTMF”
“Mejor Álbum Latino” del Año
Mejor Álbum Latino del Año:
• Bad Bunny, debería haber tomado más fotos
Artista del año “Top Latin Albums”, masculino
Mejor Artista de Álbumes Latinos del Año, Masculino:
• Conejito malo
Artista del año “Top Latin Albums”, femenina
Artista femenina del año en mejores álbumes latinos:
• Karol G.
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
Mejor Artista, Dúo o Grupo de Álbumes Latinos del Año:
• Fuerza gobernada
Sello discográfico del año “Top Latin Albums”
Mejor Sello de Álbumes Latinos del Año:
• Sony Música Latina
Artista del año “Pop Latino”, Solista
Artista pop latino del año, solista:
•Shakira
Artista, dúo o grupo del año “Pop latino”
Artista pop latino del año, dúo o grupo:
• maná
Canción “pop latino” del año
Canción pop latina del año:
• Shakira, “Soltera”
Sello discográfico del año “Latin Pop Airplay”
Sello Latin Pop Airplay del Año:
• Sony Música Latina
Álbum del año “Top Latin Pop”
Mejor Álbum de Pop Latino del Año:
• Kapo, por si alguien nos escucha.
Sello discográfico del año “Top Latin Pop Albums”
Mejor Sello de Álbumes de Pop Latino del Año:
• Sony Música Latina
Artista Tropical del Año, Solista
Artista tropical del año, solista:
• Romeo Santos
Artista tropical del año, dúo o grupo
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo:
• Aventura
Canción tropical del año
Canción tropical del año:
• Karol G, “Si te hubiera conocido antes”
Sello discográfico del año “Tropical Airplay”
Sello Tropical Airplay del año:
• Sony Música Latina
Mejor álbum tropical del año
Mejor Álbum Tropical del Año:
• Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Exitos!
Sello discográfico del año “Top Tropical Albums”
Mejor Sello de Álbumes Tropicales del Año:
• Sony Música Latina
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
Artista Regional Mexicano del Año, Solista:
• Peso pluma
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo:
• Fuerza gobernada
Canción Regional Mexicana del Año
Canción Regional Mexicana del Año:
• Óscar Maydon y Fuerza Regida, “Tu boda”
“Aire Regional Mexicano” Sello Discográfico del Año / Sello Regional Airplay Mexicano del Año:
• Universal Música Entretenimiento Latino
Mejor Álbum Regional Mexicano del Año
Mejor Álbum Regional Mexicano del Año:
• Tito Doble P, Incómodo
“Top Mejores Álbumes Regionales Mexicanos” Sello discográfico del año / Mejor sello discográfico Regional Mexicano del año:
• Registros Doble P
Artista del año de “Ritmo Latino”, Solista
Artista de ritmo latino del año, solista:
• Conejito malo
Artista del año, dúo o grupo de “Ritmo Latino”
Artista de ritmo latino del año, dúo o grupo:
• Bebé rasta y gringo
Canción del año “Ritmo Latino”
Canción de ritmo latino del año:
• Bad Bunny, “DTMF”
Sello discográfico del año “Latin Rhythm Airplay”
Sello Latin Rhythm Airplay del año:
• Sony Música Latina
Álbum del año “Top Latin Rhythm”
Mejor Álbum de Ritmo Latino del Año:
• Bad Bunny, debería haber tomado más fotos
Sello discográfico del año “Top Latin Rhythm Albums” / Sello discográfico Top Latin Rhythm Albums del año:
• Rimas
Compositor del Año / Compositor del Año:
• Netón Vega
Editorial del Año / Editor del Año:
• Publicación de la mafia callejera, BMI
Corporación Editorial del Año / Corporación Editorial del Año:
• Publicación de música de Sony
Productor del Año / Productor del Año:
• Ernesto “Neto” Fernández
PREMIOS ESPECIALES / PREMIOS ESPECIALES
Premio Billboard Icon / Premio Billboard Icon:
• Laura Pausini
Premio Billboard Vanguardia
Premio Billboard Vanguardia:
• Peso pluma
Premio Billboard del Salón de la Fama
Premio Billboard del Salón de la Fama:
• Elvis Crespo
Premio Billboard al Artista Latino del Siglo XXI
Billboard Mejor Artista Latino del Siglo XXI:
• Conejito malo