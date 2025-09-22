Lista de estaciones de gasolina que proporcionan súper combustible hoy el lunes 22 de septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Escasez de combustible (Bbm) De Gasolinera El sector privado recientemente ha comenzado a perturbar al público. Muchos automovilistas están acostumbrados a completar la estación de servicio Caparazón Confesando dificultad para encontrar Super tipo BBM.

Esta condición hace que varias personas tengan que ir más allá para obtener existencias. De hecho, no algunos deben decepcionarse y finalmente elegir comprar BBM en otras estaciones de servicio.

Aunque no todas las estaciones de gasolina se agotan, el número de puntos que aún proporcionan combustible súper limitado. Esto alienta a las personas a ser más selectivas para elegir la ubicación de carga.

Se observa que ciertas estaciones de servicio aún sirven a los consumidores con Super BBM hoy. La siguiente es una lista, resumida por Viva Automotive de la página oficial de Shell Indonesia, lunes 22 de septiembre de 2025.

Área de Yakarta

Para los residentes de West Yakarta, el South Shell PETA SPBU todavía proporciona un súper caparazón. En el norte de Yakarta, el stock está disponible en Shell KLP Gading-1 y Shell Semper-1. Mientras que en el sur de Yakarta está en Shell Fatmawati-1, y en East Yakarta se puede encontrar en Shell Bekasi Raya-1.

Área banten

Para la región de Tangerang, varias estaciones de servicio que aún están abiertas incluyen Shell Alam Sutera-1, Shell Bintaro-1, Shell Karang Tengah-1, Shell Soewarna Soetta-1 y Shell Suvarna Sutera-1 TGR. En Cilegon, la gente puede completar Shell Ahmad Yani. Mientras que en Serang, disponible en Shell Serang Barat-1.

Área de Java Occidental

Los residentes de Bogor pueden ir a Shell Cibinong-1 o Shell Pasir Angin para obtener Super BBM. En Bekasi, el stock está disponible en Shell Mangunjaya-1. En cuanto a Cirebon y Karawang, la comunidad puede completar Shell Citraland, Shell Kesambi-1 y Shell Sheikh Quro-1.

Área de Java Oriental

En Malang, los conductores pueden ir a Shell Kawi-1, Shell Lawang-1 o Shell Soekarno Hatta-1. Para Blitar está disponible en Shell M Hatta-1, mientras que Jombang está en Shell Tenderan Jombang-1. En Kediri, el relleno se puede hacer en Shell Pare KDR-1.

Además, los residentes de Mojokerto pueden ir a Shell Gajahmada-1. Pasuruan tiene dos opciones, a saber, Shell Dr. Sutomo-1 y Shell Gempol-1. Para el área de Pantura, la estación de servicio Shell H Wuruk-1 en Tuban y Shell Lamongan-1 también sirve a Super Fuel.