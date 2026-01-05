Lista de entrenadores de la Premier League con mayor riesgo de ser despedidos esta temporada

VIVA – Entrando en la segunda mitad de la temporada. primera división 2025/2026, el aroma de un cambio de entrenador empezará a sentirse en varios rincones de Inglaterra.

La competición más cruel del mundo vuelve a confirmar una cosa: los resultados lo son todo. Si se resbala un poco, la silla del director se balanceará inmediatamente.

Esta temporada, se prevé que las ruedas del «despido» vuelvan a girar. Varios entrenadores parecen estar seguros gracias a sus logros y a la plena confianza de la dirección.

Sin embargo, muchos de ellos trabajan ahora bajo una presión extraordinaria, desde la amenaza del descenso hasta las altas expectativas de los grandes clubes.

manchester unido se convirtió en uno de los principales momentos destacados. Rubén Amorim Ha pasado más de un año desde que dirigió a los Red Devils, pero el rendimiento del equipo sigue teniendo altibajos. Esta situación empieza a cuestionar su posición, a pesar de que la dirección de INEOS sigue brindando apoyo.

Diferente de Arsenal y ciudad de Manchester. Mikel Arteta y Pep Guardiola todavía están relativamente a salvo. Aunque el Arsenal no pudo volver a ganar, se considera que Arteta aún aporta estabilidad y consistencia. Guardiola es casi imposible de tocar, especialmente después de firmar un nuevo contrato con Los Ciudadanos.

En la mediapunta, nombres como los de Unai Emery (Aston Villa), Oliver Glasner (Crystal Palace) y Andoni Iraola (Bournemouth) han recibido elogios. Se les considera exitosos en maximizar el potencial del equipo y están relativamente lejos de ser amenazados con el despido.

Sin embargo, la situación es diferente para los clubes de niveles inferiores. El West Ham United está bajo una gran presión después de un mal desempeño prolongado. Ahora se dice que Nuno Espirito Santo es el entrenador que corre mayor peligro de ser despedido. Una serie de resultados negativos hicieron que la paciencia de la dirección se agotara cada vez más.

Burnley y Tottenham Hotspur tampoco están menos calientes. Scott Parker y Thomas Frank comenzaron a recibir mucha atención debido a que los resultados no mejoraron. La presión de la afición se siente cada vez más, especialmente cuando el equipo no logra ganar en partidos cruciales.

Mientras tanto, clubes ascendidos como Leeds United y Sunderland todavía están dando tiempo a sus entrenadores. Sin embargo, el margen de error es muy reducido. Una serie de malos resultados puede cambiarlo todo en un instante.

Lista de entrenadores de la Premier League más amenazados de ser despedidos

Espíritu espiritual de Nuno (West Ham United)

Scott Parker (Burnley)

Thomas Frank (Tottenham Hotspur)