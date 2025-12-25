Lista de emocionantes juegos gratuitos para jugar en PC y dispositivos móviles sin comprar nada

Jacarta – Jugar juego ahora conviértete en uno de los más entretenidos popularya sea para relajarse o simplemente divertirse con amigos. La buena noticia es que hay muchos juegos emocionantes que se pueden jugar. gratis De ordenador personal ni caballos de fuerzasin tener que gastar un centavo.

Lea también: Lista de juegos más descargados por usuarios indonesios de iPhone a lo largo de 2025



El siguiente VIVA resume el jueves 25 de diciembre de 2025, lista Juegos gratuitos que vale la pena probar:

Lea también: ¡Los 20 juegos de PS5 más esperados de 2026, incluidos GTA 6 y Wolverine!



1. Fortnite (PC y móvil)

Fortnite sigue siendo uno de los juegos de batalla real más populares. Los jugadores compiten en batallas de 100 hombres hasta que solo queda uno. Este juego está disponible de forma gratuita para PC a través de Epic Games Store y para dispositivos móviles a través de App Store o Google Play. Además de ser divertido, Fortnite ofrece un modo creativo que permite a los jugadores construir su propio mundo.

Lea también: ¡Prepárense los fanáticos de los juegos de terror! Bloober Team prepara nuevo título exclusivo



2. Impacto de Genshin (PC y móvil)

Genshin Impact es un impresionante juego de rol de mundo abierto con gráficos de anime. Los jugadores pueden explorar el mundo de Teyvat, coleccionar personajes y completar misiones. El juego se puede jugar gratis en PC, iOS y Android, con compras opcionales dentro del juego.

3. League of Legends: Wild Rift (Móvil)

Wild Rift es la versión móvil del popular juego MOBA League of Legends. Los jugadores pueden competir en equipos de 5 contra 5 en tiempo real. Este juego es gratuito, pero ofrece artículos cosméticos opcionales. Wild Rift se puede jugar en teléfonos Android e iOS con una conexión a Internet estable.

4. Apex Legends (PC y móvil)

Apex Legends es un juego de batalla real que enfatiza el trabajo en equipo y la estrategia. Este juego es gratuito para PC a través de Origin o Steam, así como para dispositivos móviles a través de App Store y Google Play. Cada personaje tiene habilidades únicas, por lo que la estrategia en equipo es la clave para la victoria.

5. Entre nosotros (PC y dispositivos móviles)

Among Us es un juego de deducción social popular entre todas las edades. Los jugadores trabajan juntos para completar tareas en una nave espacial mientras buscan al «impostor» que está saboteando la misión. Este juego está disponible de forma gratuita en teléfonos Android e iOS, mientras que la versión para PC se puede jugar de forma gratuita a través de Epic Games Store.