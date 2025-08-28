Lista de destinatarios del 21º Premio Achmad Bakrie en 2025, desde los campos del pensamiento social hasta la ciencia y la tecnología

VIVA – Noche de pico Premio Achmad Bakrie (Ayuda) El 21 de 2025 se celebró con éxito y fue animado en Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (Tim), el miércoles por la noche, 27 de agosto de 2025.

El evento anual, que se ha celebrado desde 2003, se ha convertido nuevamente en un foro para la apreciación de los mejores hijos e hijas de la nación que se consideran consistentes, de integridad y contribuyen significativamente al progreso de Indonesia.

La noche pico del premio Achmad Bakrie (PAB) 21 de 2025

Como en años anteriores, este premio no solo era simbólico, sino más bien una forma de agradecimiento por la dedicación extraordinaria en varios campos. Este año, el comité nombró cinco figuras inspiradoras de diferentes campos, como pensamiento social, salud, artes y cultura, ciencia y tecnología y premios especiales.

Aquí hay una lista de destinatarios Premio Achmad Bakrie XXI 2025 junto con sus importantes contribuciones:

1. Muhammad Chatib Basri – Pensamiento social

Un famoso economista, Chatib Basri, se considera capaz de unir la teoría económica y la práctica de políticas. Con un historial como Ministro de Finanzas y Jefe de BKPM, es conocido por expresar las políticas fiscales basadas en datos y la proestabilidad económica nacional.

La influencia no solo es a nivel nacional, sino también en la etapa internacional. Como académicos y asesores, Chatib ayudó a desarrollar países que enfrenten desafíos globales. Su consistencia clara y solutiva la convierte en una de las figuras económicas más influyentes en Indonesia.

2. Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama – Campo de salud

Tjandra Yoga Aditama es una figura que talló un gran logro en el sector de la salud, especialmente frente a Pandemi Covid-19. Como ex Director General de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud de la República de Indonesia y el Director de la Oficina Regional del Sudeste de Asia, es activo en los esfuerzos para controlar las enfermedades infecciosas y la defensa de las políticas de salud globales.

No solo en la sala burocrática, el profesor Tjandra también es conocido por escribir y educar constantemente al público sobre la salud. En medio de desafíos globales, como el cambio climático y la resistencia a los antibióticos, su trabajo sigue siendo relevante.

3. Virgiawan listanto «Iwan Fals» – Artes y cultura

El nombre Iwan Fals ha sido inherente como una leyenda musical indonesia. Sus obras no son solo canciones, sino retratos sociales que despiertan la conciencia de las personas en todas las generaciones.

A través de honestas y llenas de críticas sociales, Iwan Fals se convirtió en un símbolo de las voces de la gente. Desde la era del nuevo pedido hasta ahora, su consistencia en el trabajo ha hecho música como medio de resistencia, esperanza y reflexión nacional. No es sorprendente que fue elegido como el destinatario de premios por las artes y la cultura.

4. ADI RAHMAN ADIWOSO – CAMPO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Como fundador de PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Adi Rahman Adiwoso logró llevar a Indonesia a una nueva era de conectividad digital. A través del lanzamiento de Nusantara One Satellite, amplió el acceso de la comunicación a áreas remotas del país.

Sus logros no solo tuvieron un impacto nacional, sino que también recibieron reconocimiento internacional. Más de cuatro décadas de consistencia, ADI continúa fomentando la independencia de la tecnología satélite indonesia. Su papel es muy vital para reducir las brechas digitales en la era de la transformación tecnológica.

5. Profeso del Prof. Dr. Sadli – Premio Especial

Se otorgaron premios especiales a Saparinah Sadli, una figura de combatientes de derechos humanos e igualdad de género. Como primer presidente de Komnas Perempuan, ha luchado más de cinco décadas para proporcionar un espacio de participación equivalente para las mujeres en Indonesia.

Su contribución como académicos, activistas y líderes comunitarios lo convirtió en una referencia importante en los estudios de género y derechos humanos. En medio de los desafíos de la injusticia que aún está en curso, la lucha de Saparinah sigue siendo relevante e inspira muchas generaciones.

Esta decisión no fue tomada descuidadamente. Las filas de jueces competentes, que van desde académicos, profesionales, hasta figuras culturales, están involucradas en el proceso de selección. Incluyendo al Prof. Sofia W. Alisjahbana (Presidente), M. Tri Andika (Secretario), así como otros grandes nombres como Panut Mulyono, como Tri Homdoko, Yose Rizal Damuri, Nong Darol Mahmada, Fasli Jalal, a Jajang C Noer.

El premio Achmad Bakrie XXI 2025 una vez más demuestra que Indonesia tiene muchas cifras de alta integridad con contribuciones reales en varios campos. Desde la economía, la salud, el arte, la tecnología, hasta la lucha por la humanidad, los cinco destinatarios de los premios de este año son una prueba clara de dedicación interminable para la nación.