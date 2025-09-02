Lista de descuentos de impuestos de vehículos septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Varios gobiernos provinciales en Indonesia celebraron un programa de blanqueamiento de impuestos de vehículos motorizados, que entró en vigencia hasta septiembre incluso hasta diciembre de 2025.

Este programa es una oportunidad de oro para que los propietarios de vehículos pagen impuestos sin estar cargados de multas y largos atrasos.

Resultados resumidos Viva Automotive Martes 2 de septiembre de 2025, en ACEH, el programa de blanqueamiento de impuestos progresivos se estaba ejecutando hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta política se basa en el Reglamento ACEH No. 31 de 2024 que permite la eliminación de los nombres de vehículos usados.

La provincia de Banten también extendió el blanqueamiento hasta el 31 de octubre de 2025. Las personas que estaban atrasadas en impuestos fueron suficientes para pagar el año en curso, mientras que las viejas multas y atrasos se eliminaron de inmediato.

West Java extendió oficialmente un programa similar hasta el 30 de septiembre de 2025. Los propietarios de vehículos tienen suficientes para pagar impuestos en los últimos dos años, incluidas las contribuciones de Jasa Raharja.

Mientras tanto, las personas en el norte de Kalimantan pueden aprovechar el blanqueo por impuestos de vehículos hasta diciembre de 2025. Solo están cargados de la emisión de la emisión de STNK, BPKB y TNKB, mientras que la multa de impuestos se abolida.

Central Kalimantan tampoco se queda atrás por programas que son válidos hasta el 23 de septiembre de 2025. Los incentivos ofrecidos incluyen la exención de los atrasos principales, multas PKB, nombres de nombre falso y multas SWDKLLJ.

Lampung extendió el blanqueamiento del impuesto de vehículos motorizados hasta el 31 de octubre de 2025. De hecho, las mutaciones de vehículos desde fuera de la región a Lampung fueron liberadas del impuesto de primer año.

En la región especial de Yogyakarta (bricolaje), el blanqueamiento tuvo lugar del 1 de agosto al 31 de octubre de 2025. Los residentes pueden aprovechar las multas fiscales gratuitas, libres de BBNKB, así como la eliminación de multas SWDKLLJ.

West Nusa Tenggara (NTB) celebró un programa de blanqueamiento hasta el 30 de septiembre de 2025. Se otorgaron descuentos hasta el 50 por ciento, especialmente para personas desfavorecidas, veteranos y personas con discapacidades.

Bali da un paso diferente al eliminar el impuesto progresivo del vehículo de forma permanente. Esta política se aplica indefinidamente y cubre todos los vehículos registrados en la región de Bali.