Lista de corredores MotoGP 2026 que han confirmado

VIVA – Acuerdo corredor Motogp Para la temporada 2026, comenzó a formarse ya que muchos equipos anunciaron sus contratos oficiales y estrategias a largo plazo.

De Ducati que confían en el dúo de estrellas, hasta que Honda Aquellos que están haciendo una gran reorganización, esta es una imagen completa de cualquier persona que haya confirmado el lugar en la red 2026 y lo que eso significa para el futuro del campeonato mundial de carreras de motor más prestigioso.

Johann Zarco en Argentina MotoGP Sprint Race

Ducati Lenovo (equipo del fabricante)

Francesco Bagnaia y Marc Márquez serán el dúo principal de Ducati hasta 2026. Se cree que la combinación de campeones mundiales y uno de los corredores más agresivos hace que Ducati sea más dominante.

Gresini Racing Ducati (satélite)

Álex Márquez permaneció, mientras que Fermín Aldeguer, un joven corredor de la Academia VR46, ingresó oficialmente hasta 2026. Esta es evidencia del compromiso de Ducati con la regeneración del talento.

VR46 Racing (Tim Valentino Rossi)

Fabio en Giannantonio se confirma, mientras que es probable que el segundo asiento esté ocupado por Franco Morbidelli. El equipo está tratando de equilibrar las experiencias y los jóvenes corredores.

Carreras de abrilia

El dúo italiano, Jorge Martín y Marco Bezzecchi, bloquearon oficialmente Aprilia para 2026. Se espera que su presencia aumente la competitividad contra Ducati.

Pista de pista Aprilia

Raúl Fernández y Ai Ogura siguen siendo parte del equipo satelital de Aprilia. Esto da consistencia en el programa de desarrollo de jóvenes corredores.

Bull Red Ktm Carreras de fábrica

Pedro Acosta y Brad Binder continuarán siendo la columna vertebral de KTM. Acosta, que todavía es muy joven, es vista como un futuro candidato campeón.

Red Bull KTM Tech3

Maverick Vinales y Enea Bastianini ciertamente defendieron KTM Tech3 hasta 2026. Su presencia fortalece la base KTM en la clase principal.

Honda Racing Corporation (HRC)

Joan Mir y Luca Marini permanecen en el equipo del fabricante. Honda espera que la combinación de los dos pueda levantar el rendimiento de la moto que se quedó atrás de los competidores.

LCR Honda

Johann Zarco extendió el contrato hasta 2027, mientras que se predice que el segundo asiento se llenará en Diogo Moreira, aunque no se ha anunciado oficialmente. Este podría ser un paso importante en la regeneración.

Energía monstruosa Yamaha Motogp

Fabio Quartararo y Álex Rins duraron hasta 2026. Yamaha todavía cree en este dúo para restaurar su gloria.

Pramac yamaha

Toprak Razgatlıoğlu ha sido confirmado, mientras que es probable que un asiento más sea lleno por Jack Miller. Si es cierto, esta será una combinación de experiencia y estilo de carreras espectacular.

Descripción general

La cuadrícula de MotoGP 2026 está casi llena de grandes nombres, novatos talentosos y estrategias a largo plazo de cada equipo.

Ducati se ve más sólido con un escuadrón de talentos, mientras que Honda intenta elevarse a través de la regeneración. Yamaha todavía está buscando equilibrio, y KTM se centra en el futuro a través de Acosta.

La composición del Racer MotoGP 2026 muestra la dirección de la nueva competencia. Ducati seguirá siendo una de las favoritas, pero Aprilia, KTM y Yamaha tienen el potencial de presentar sorpresas.

Honda, por otro lado, está organizando la base para que se eleve nuevamente. Con una combinación de leyenda, campeón mundial y talento joven, se confirma que la temporada 2026 está llena de drama y acciones espectaculares.