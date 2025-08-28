Lista de compañías gigantes que son despidos masivos en 2025, hay Intel para Panasonic

Yakarta, Viva – ola de terminación del empleo (Despido) todavía continúa en varios sectores industriales a lo largo de 2025. Después de los últimos dos años, afectado por una reducción masiva, este año apareció una lista nuevamente compañía Genial que recorta su fuerza laboral.

Leer también: Conozca a Ai Wrangler, un nuevo trabajo que será buscaron muchas empresas



A partir de la tecnología, el comercio minorista, la energía, hasta el automóvil, las razones de la eficiencia de rentabilidad a la reestructuración empresarial son a menudo la principal causa.

Sin embargo, los factores tecnológicos también jugaron un papel importante. La inteligencia artificial (IA) comienza a cambiar la forma en que funciona en muchas empresas. La encuesta del Foro Económico Mundial encontró que se espera que alrededor del 41% de las empresas en todo el mundo reduzcan su fuerza laboral en los próximos cinco años debido al mayor uso de la IA.

Leer también: Despidos masivos de FedEx, cientos de empleados afectados



Algunas grandes empresas han anunciado despidos directamente relacionados con la IA. El CEO de Amazon, Andy Jassy, ​​incluso dijo que en junio, que la compañía necesitaría menos personas para hacer algún trabajo en el futuro, como la expansión del uso de IA y agentes generativos.

La siguiente es una lista de grandes empresas que han anunciado despidos de 2025, como se resume de Interno de negociosJueves 28 de agosto de 2025.

Leer también: Vicepresidente del Partido Laborista desmantelando los ingresos de los miembros de DPR: estamos despedidos, están bailando



1. Adidas

Adidas anunció en enero que reducirían hasta 500 empleos en su oficina central en Herzogenaurach, Alemania. CNBC informa que la cantidad es equivalente a casi el 9% de un total de 5.800 trabajadores en la oficina central.

Un portavoz de Adidas dijo que la compañía se había vuelto demasiado compleja debido a su modelo operativo actual. «Para preparar a Adidas para que sea un éxito a largo plazo, ahora estamos comenzando a ver cómo alineamos los modelos operativos con la realidad de la forma en que trabajamos. Esto podría tener un impacto en la estructura organizativa y la cantidad de roles en nuestra oficina central en Herzogenaurach».

Adidas afirmó que este paso no era una deducción de costos y no pudo confirmar el monto exacto.

2. BP

BP le dijo a Business Insider en enero que reducirían a 4,700 empleados y 3.000 contratistas, o alrededor del 5% de la mano de obra global. «Fortalecemos la competitividad y creamos resiliencia al reducir los costos, mejorar el rendimiento y utilizar nuestras capacidades típicas», dijo la compañía.

3. Bumble

En el informe de valores del 23 de junio, Bumble dijo que reduciría 240 roles, o alrededor del 30% de su fuerza laboral. «Recientemente tomamos algunas decisiones difíciles de ajustar la estructura de nuestro equipo para estar en armonía con prioridades estratégicas», dijo Bumble Spokesman.

4. Chevron

Chevron planea reducir del 15% al ​​20% de su trabajo global a fines de 2026, o alrededor de 9,000 empleos. «Chevron tomó medidas para simplificar nuestra estructura organizacional, ejecutar de manera más rápida y efectiva, y posicionar a la compañía para que sea más competitivo a largo plazo», dijo un portavoz de Chevron.

5. Disney

Disney confirmó a Business Insider el 2 de junio que cortaron varios cientos de empleados mundiales, la mayoría de las divisiones de marketing de cine y televisión. Anteriormente, Disney también cortó a 200 trabajadores en ABC News Group en marzo. El CEO Bob Iger desde 2022 ha anunciado el corte planificado de 7,000 empleos.

6. Intel

Intel detuvo a más de 5,000 trabajadores en cuatro estados de EE. UU. En julio, especialmente en California y Oregón. En un informe al regulador, la compañía dijo que reduciría la mano de obra central en un 15% a principios de 2025 «. Eliminar la complejidad de la organización y capacitar a nuestros ingenieros nos permitirá satisfacer las necesidades de los clientes mejor», dijo un portavoz de Intel.

7. Microsoft

Microsoft hizo varios despidos de 2025, incluidos 6,000 trabajadores en mayo y alrededor de 9,000 trabajadores en julio. Los despidos anteriores en enero no mencionaron la cantidad exacta, sino que incluyeron divisiones de juegos y ventas.

8. Meta

El CEO Mark Zuckerberg dijo en un memorando interno que decidió aumentar los estándares de gestión del desempeño y que rápidamente emitiría a los empleados con bajo rendimiento.

Los despidos comenzaron en febrero, incluidos el equipo de Facebook, Horizon VR y Logistics. En abril, Meta también cortó a los empleados en Reality Labs. Anteriormente, Meta había reducido a más de 21,000 trabajadores desde 2022.

9. Nissan

Nissan reducirá 20,000 empleos en 2027, incluidos 9,000 despidos anunciados a fines del año pasado. La compañía también reducirá la fábrica de 17 a 10. Nissan informó una pérdida neta de 671 mil millones de yenes en 2024 y enfrentó una alta disminución en las ventas en China y altas tarifas de los Estados Unidos.

10. Panasónico

Panasonic planea reducir 10,000 empleos en el año fiscal que terminó en marzo de 2026, la mitad en Japón y la mitad en el extranjero. «A través de estos pasos, la compañía optimizará a nuestro personal a nivel mundial», dijo la declaración de Panasonic.

11. Starbucks

Starbucks dijo a 1.100 empleados corporativos que fueron despedidos el 25 de febrero. El CEO Brian Niccol escribe en un memorando que los despidos harán que Starbucks funcione de manera más eficiente, aumente la responsabilidad, reduzca la complejidad y fomente una mejor integración.