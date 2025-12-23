Lista de coches que John Herdman puede comprar con su salario mensual

Jacarta – Noticias Juan Herdman que se acerca al asiento del entrenador Equipo Nacional Indonesia sigue estando en el punto de mira del público. Además de su trayectoria como entrenador, el potencial de ingresos de Herdman también suscita interesantes debates, también sobre el estilo de vida y el poder adquisitivo. móvil en efectivo.

Según el resumen de VIVA Otomotif del miércoles 24 de diciembre de 2025, varios informes internacionales indicaron que el salario de John Herdman mientras entrenaba a la selección nacional canadiense oscilaba entre 7.700 y 9.300 millones de IDR al año. Si se promedia, los ingresos rondan los 8.500 millones de IDR al año o el equivalente a 700 millones de IDR al mes.

Con un ingreso mensual de ese tamaño, Herdman puede, de manera realista, comprar un automóvil nuevo con efectivo sin tener que alterar su estabilidad financiera. Incluso suponiendo que sólo reciba la mitad de su salario mensual, la elección de coches disponibles sigue siendo muy amplia.

En el popular segmento de los SUV, el Toyota Fortuner o el Mitsubishi Pajero Sport se pueden comprar al contado por sólo un mes de salario. Estos dos modelos están en el rango de precios de 550 millones de IDR a 750 millones de IDR, según la variante y las especificaciones.

Si su objetivo es un sedán premium, todavía tiene sentido comprar un BMW Serie 3 o un Mercedes-Benz Clase C en efectivo. Con un precio de alrededor de 900 millones de IDR a 1,1 mil millones de IDR, este automóvil se puede comprar con solo reservar uno o dos meses de ingresos.

Las opciones más lujosas provienen del segmento de los SUV premium, como el Lexus RX o el BMW X5 usado en excelentes condiciones. Con un precio que oscila entre 1.200 y 1.500 millones de IDR, Herdman todavía puede permitírselo sin necesidad de financiación a largo plazo.

Para una imagen moderna y respetuosa con el medio ambiente, los vehículos eléctricos también son una opción atractiva. El Hyundai Ioniq 5 o el Tesla Model 3 vendidos en Indonesia se pueden comprar en efectivo con una asignación de uno a dos meses de salario.

Incluso si Herdman elige un vehículo más funcional, como el Toyota Alphard de última generación, la compra al contado sigue siendo realista. El monovolumen premium está en el rango de precios de 1.400 millones de IDR a 1.700 millones de IDR.

Matemáticamente, con sus ingresos mensuales, Herdman incluso tiene el potencial de comprar un auto nuevo cada mes en efectivo. Sin embargo, en la práctica, estas decisiones, por supuesto, se adaptarán a las necesidades profesionales y preferencias personales.