Lista de coches geniales que ha conducido Keanu Reeves en John Wick

VIVA – Película John mecha no sólo cautiva al público por sus intensas escenas de acción y sus impresionantes coreografías de combate cuerpo a cuerpo, sino también por el gusto automovilístico del personaje principal.

John Wick, interpretado por Keanu ReevesSe sabe que tiene una fuerte conexión emocional con móvil-muscle car clásico, un vehículo que es símbolo de estilo, poder y el oscuro pasado de este legendario asesino.

Resumido por VIVA de SlashGear el jueves 16 de octubre de 2025, aquí hay una lista de autos geniales que Keanu Reeves condujo una vez en John Wick.

VIVA Automotive: Réplica del clásico Ford Mustang

1. 1969 Ford Mustang Jefe 429

El coche más icónico de toda la franquicia es el Ford Mustang Boss 429 de 1969. Este coche fue el principal desencadenante de toda la trágica historia de la primera película de John Wick (2014).

Cuando Wick se detiene en una gasolinera, un grupo de mafiosos rusos liderados por Iosef Tarasov (interpretado por Alfie Allen) quieren el coche. Wick se niega a venderlo y el incidente conduce al robo de un coche y al asesinato del perro que le regaló su difunta esposa. Aquí es donde explotó la ira de John Wick.

Técnicamente, el Mustang Boss 429 es uno de los coches más raros en la historia de Ford. Entre 1969 y 1970 sólo se produjeron unas 1.358 unidades. Este auto está equipado máquina El V8 de 7,0 litros (429 pulgadas cúbicas) tenía una potencia de 375 caballos de fuerza, una gran cifra para un automóvil de esa época. El motor fue desarrollado originalmente para cumplir con las regulaciones de NASCAR, lo que lo convierte en un vehículo con un rendimiento extremo y un sonido de escape feroz.

2. Chevrolet Chevelle SS 396 1970

Después de perder a su amado Mustang, John Wick reaparece en John Wick: Capítulo 2 (2017) con un Chevrolet Chevelle SS 396. Este Chevelle es un símbolo del «renacimiento» de Wick de un asesino retirado a una figura que regresa al mundo oscuro para buscar venganza.

El Chevelle SS 396 fue uno de los modelos más populares de la era de los muscle car estadounidenses. Equipado con un motor V8 con una capacidad de 6,5 litros (396 cu in), este coche es capaz de producir hasta 375 CV, con una aceleración brutal y un gran par. El diseño es tentador: faros dobles, carrocería ancha y parrilla cromada típica de los años 70.

3. Dodge Charger SXT 2011

Al final del primer John Wick, vemos a este personaje usando un Dodge Charger SXT 2011. Aunque no es tan clásico como los dos coches anteriores, este Charger tiene una razón lógica para ser utilizado: práctico, potente y adecuado para grandes escenas de acción con choques y disparos.