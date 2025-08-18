Lista de campeones de MotoGP de todos los tiempos, ¿quién gana con más frecuencia?

VIVA – Motogp Ha dado a luz a muchos jinetes legendarios a lo largo de su historia. Desde la época clásica hasta la moderna, solo unos pocos jinetes pueden recolectar docenas victoria En la clase Premier (500CC/MotoGP).

Grandes nombres como Valentino RossiMarc Márquez y Giacomo Agostini todavía se registran en la historia de las carreras de motor mundiales. Vamos, nos referimos a quién el corredor con la mayoría de las victorias y cómo se registraron sus logros Eternal, citado por Viva Automotive de Crash, lunes 18 de agosto de 2025.



Petronas Yamaha SRT Racer, Valentino Rossi. Foto : Instagram/@SepanguracingTeam

1. Valentino Rossi – 89 Victoria de clase principal

Valentino Rossi sigue siendo el titular de récord más ganador en la clase Premier con 89 veces el campeón. Su debut ganador ocurrió en 2000 en la clase de 500cc, y ganó la última victoria en el GP holandés 2017.

Rossi es conocido no solo por la cantidad de victorias, sino también por carisma y estilo de carreras extravagantes, lo que hace que MotoGP sea más popular en todo el mundo.

También ganó 7 títulos mundiales principales del mundo y se convirtió en uno de los íconos deportivos más influyentes de la historia.

Este récord ganador de 89 es un punto de referencia para la próxima generación, que todavía es difícil de aprobar ahora.

2. Marc Márquez – 71 gana (aún activo)



Ducati Racer, Marc Márquez

Marc Márquez es uno de los corredores más dominantes en la era moderna con 71 victorias en la clase Premier hasta 2025. Este español se conoce como un estilo de carreras agresivo, lleno de riesgo y maniobras espectaculares.

Márquez ganó 6 títulos mundiales de MotoGP en solo 7 años desde el debut en la clase principal.

Aunque fue perturbado por una larga lesión en 2020-2022, seguía siendo una gran amenaza cada vez que cayó la carrera.

Debido a que todavía está activo, Márquez tiene una gran oportunidad para perseguir e incluso superar el récord de Rossi en el futuro.

3. Giacomo Agostini – 68 Premier Class gana



MotoGP Asal Italy Legend, Giacomo Agostini.

La leyenda italiana, Giacomo Agostini, fue el dominante en la década de 1960-1970 con 68 victorias en la clase Premier (500cc).

Además de su victoria, Agostini también recolectó 15 títulos mundiales del Gran Premio, de los cuales 8 de ellos fueron ganados en la clase de 500cc.

La era de Agostini estuvo marcada por el dominio absoluto, incluso en unas pocas temporadas estuvo invicta.

Su grandeza lo convirtió en un símbolo de la gloria de la era clásica de las carreras de motor antes de que MotoGP entrara en la era moderna.

Lista Los cinco mejores corredores con la mayoría de las victorias en la clase Premier:

1. Valentino Rossi 89 GP Dutch 2017

2. Marc Márquez 71 GP Austria 2025

3. Giacomo Agostini 68 GP Alemania 1976

4. Mick Doohan 54 GP Argentina 1998

5. Jorge Lorenzo 47 GP Austria 2018

La historia de MotoGP está llena de jinetes extraordinarios que han dejado rastros de victoria espectacular.

Hasta ahora, Rossi todavía tiene el récord como el ganador de la mayor victoria en la clase Premier. Sin embargo, con Marc Márquez, que todavía está activo y sediento de la victoria, el mundo de MotoGP podría haber sido testigo de un nuevo registro creado en los próximos años.