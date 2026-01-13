Lista de automóviles importados de interés en 2025

Jacarta – El mercado automotriz de Indonesia a lo largo de 2025 mostrará una dinámica muy interesante con la presencia de varias opciones de vehículos del mercado global. Presencia coche importado o Completely Built Up (CBU) completa la diversidad de opciones para los consumidores indonesios que anhelan la última tecnología.

El informe de datos de la Asociación de Industrias Automotrices de Indonesia, también conocida como Gaikindo, señala que el aumento de la demanda de vehículos ecológicos es el principal impulsor de la actividad de importación este año. Esto se puede ver en el predominio de los automóviles eléctricos, que ahora ocupan una porción bastante grande de la cartera nacional de vehículos importados.

De la búsqueda VIVA Automotriz Según los últimos datos de Gaikindo, del martes 13 de enero de 2026, la marca BYD ocupa el primer plano porque logró introducir decenas de miles de unidades para satisfacer el entusiasmo de la gente por los coches eléctricos. A través de modelos como el M6, Atto 3 y Seal, BYD registró cifras de importación que alcanzaron las 51.435 unidades.

Por otro lado, el gigante automovilístico Toyota sigue presentando vehículos premium y comerciales resistentes a través de la ruta CBU. Modelos legendarios como Alphard, Land Cruiser y Hilux contribuyeron con una importante cifra de importación de 30.996 unidades.



Toyota Alphard en GIIAS 2025

Los recién llegados de Vietnam, VinFast, también han demostrado su seriedad a la hora de animar la competencia automovilística en Indonesia. Con una importación total de 17.222 unidades, modelos como el VF 5 y el VF 3 empiezan a verse con frecuencia en las calles de las grandes ciudades.

El segmento de vehículos para aficionados y estilos de vida también ocupa un lugar especial en los corazones de los entusiastas del automóvil. Mitsubishi con el último Triton y Suzuki, que depende del Jimny y Grand Vitara, se mantienen estables, contribuyendo a las importaciones por miles de unidades.

Además, las líneas de lujo como Lexus y los modelos innovadores de Geely y Aion enriquecen aún más las opciones para segmentos de mercado específicos. Su presencia demuestra que el mercado indonesio está muy abierto a impulsar innovaciones tecnológicas de varios países.

En general, las ventas totales de automóviles a nivel nacional alcanzaron 803.687 unidades, lo que representa una sinergia positiva entre la producción local y las unidades importadas. Esta diversidad en realidad fortalece nuestro ecosistema de la industria automotriz y brinda más beneficios para el consumidor en general.