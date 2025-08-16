Lista de artistas indonesios murió de cáncer, el secreto de la vida de MPOK ALPA acaba de ser revelado

Yakarta, Viva – Noticias sobre MPOK ALPA que murió, aparentemente todavía deja un profundo dolor para muchas personas. El artículo sobre la figura del difunto todavía está atrayendo la simpatía del lector, para dominar las filas más populares.

Leer también: Aparentemente, este actor de telenovela que visitó MPOK ALPA en los últimos segundos



A partir de la lista artesano quien murió por cáncera los viejos videos que volvieron a Viral. ¿Quieres saber las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de la redondeo el sábado 16 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

7 artistas indonesios murieron de cáncer, el último MPOK ALPA

Leer también: Cuando fue sentenciado a cáncer de seno, MPOK Alpa le pidió al médico que salvara a su bebé





MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

El mundo del entretenimiento del país vuelve a afligirse con la partida de uno de sus mejores comediantes, MPOK ALPA. El artista, conocido por su típico acento y ternura de Betawa, murió después de luchar con el cáncer de seno.

Leer también: Antes de ser sentenciado a cáncer de seno, MPOK ALPA se había quejado del bulto alrededor del seno, pero era reacio a verificar



Además de MPOK ALPA, anteriormente también había una serie de artistas que tenían cáncer para quitarse la vida. Aquí hay 10 artistas indonesios que murieron de cáncer, incluido el último MPOK ALPA.

Leer más aquí.

10 secretos de la nueva vida de MPOK Alpa revelada después de la muerte, ¡conmocionado más Mewek!



MPOK ALPA. Foto : Instagram @nina_mpokalpa.

La triste noticia vino del mundo del entretenimiento en el país. MPOK ALPAEl comediante que siempre invitó a la risa, exhaló el último aliento el viernes por la mañana, 15 de agosto de 2025.

Pero detrás de su alegre figura, se han almacenado muchas historias recién reveladas después de su partida. Aquí hay 10 secretos de la vida del dueño del nombre real de Nina Carolina, lo que lo sorprende y emocionalmente.

Asistente Revelar el historial de enfermedad de la enfermedad de MPOK, sentenciado al cáncer de seno desde 4 meses de embarazo



Raffi Ahmad, Irfan Hakim y Mpok Alpa.

La triste noticia de la partida MPOK ALPA Revelando el dolor que solo se ha conocido por su círculo más cercano. El asistente del difunto comediante habló sobre la historia de la enfermedad sufrida, los hechos que hicieron sorprender a muchas personas porque hasta ahora su estado de salud se mantuvo en secreto.

MPOK ALPA fue condenado por cáncer de seno cuando ingresó a cuatro meses de embarazo. En ese momento estaba embarazada de gemelos, las noticias que deberían ser felicidad se mezclaban con dolor porque tenía que enfrentar una enfermedad grave.



Jirayut y MPOK ALPA. Foto : Instagram @jirayutdaa4official.

La partida de comediantes y presentadores MPOK ALPA ha dejado una profunda tristeza entre la familia, los amigos y los colegas famosos. La funeraria en el área de Ciganjur, South Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025 estaba llena de dolientes que querían presentar sus últimos respetos al fallecido.

MPOK ALPA, conocido a través de varios programas de televisión, murió después de tres años de luchar con el cáncer, un hecho que se había mantenido en secreto del público.

¡Viral otra vez! Momento mpok akpa encuentra un misterioso bragas en su casa

Viral Video antiguo de nuevo MPOK ALPA Durante su vida, que había tenido un misterioso terror en el área de la casa. MPOK ALPA afirmó a menudo encontrar calzoncillos No hay diversidad frente a su casa. La ropa interior siempre está allí todas las mañanas, confundiendo al presentador y a su familia.

En un video viral en las redes sociales, MPOK ALPA muestra sus últimos hallazgos, un shorts que generalmente se usa para Pink. Antes de eso, Mpok Alpa también encontró bragas jumbo negras frente a su casa.