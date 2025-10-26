Lista de áreas que experimentarán lluvias de moderadas a fuertes

Jacarta – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) emitió una alerta temprana clima para el lunes 27 de octubre de 2025. Según los resultados del último análisis, la mayoría de las áreas de Indonesia tienen potencial de inundarse Lluvia con intensidad moderada a muy intensa.

BMKG insta a la población a permanecer alerta ante posibles desastres hidrometeorológicos, como inundaciones, anegamientos y deslizamientos de tierra, que a menudo ocurren durante el período de transición hacia el pico de la temporada de lluvias. ¡Vamos, desplázate más!

En su comunicado oficial en Instagram, BMKG constató un aumento significativo en el número de zonas potencialmente afectadas por las lluvias en comparación con la semana anterior. Se pronostica que varias áreas del oeste, centro y este de Indonesia experimentarán lluvias de moderadas a intensas durante todo el día.

Las áreas que están incluidas en la categoría Alerta o que tienen el potencial de experimentar lluvias moderadas a fuertes incluyen las provincias de Aceh, Sumatra del Norte, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Yakarta, Java Central, DI Yogyakarta, Java Oriental, Bali, Nusa Tenggara Occidental, Kalimantan Occidental, Kalimantan Central, Kalimantan Oriental, Kalimantan del Sur y Kalimantan del Norte. Sulawesi, Sulawesi Occidental, Sulawesi del Sur, Sudeste de Sulawesi, Maluku del Norte, Maluku, Papúa Occidental Daya, Papúa Occidental, Montañas de Papúa y Papúa del Sur.

Mientras tanto, las áreas que están en la categoría de Alerta o que tienen el potencial de experimentar lluvias intensas o muy intensas son Sumatra del Sur, las Islas Bangka Belitung, Java Occidental, Sulawesi Central, Papúa Central y Papúa. En cuanto a la categoría de Precaución y la posibilidad de vientos extremadamente fuertes, BMKG afirmó que no se detectaron áreas de alto riesgo en esa fecha.

BMKG recuerda a la gente que tenga más cuidado, especialmente a los residentes que viven en zonas con curvas de nivel empinadas o cerca de los flujos de los ríos. Las lluvias de alta intensidad pueden provocar desastres secundarios como inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y caída de árboles.

Para la región JabodetabekLos pronósticos muestran lluvias ligeras relativamente indetectables. Sin embargo, es posible que se produzcan lluvias moderadas en varias zonas, incluidas Yakarta central, Yakarta occidental, Yakarta meridional, Yakarta oriental, Yakarta norte, Islas Seribu, Regencia y ciudad de Bekasi, Ciudad de Depok, Ciudad y regencia de Tangerang y Ciudad de Bogor. Especialmente para Bogor Regency, se prevé que la intensidad de las lluvias será mayor y potencialmente intensa.