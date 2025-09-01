Lista de 6 víctimas asesinadas debido a manifestaciones caóticas en varias regiones, la vida de los estudiantes a Ojol

Yakarta, Viva – La ola de grandes manifestaciones que golpeó a Indonesia la semana pasada condujo a una profunda tristeza. Se informó que al menos seis personas murieron como resultado de una acción de masa caótica en Yakarta, Makassar y Yogyakarta.

Las víctimas que perdieron la vida provienen de diferentes orígenes, que van desde taxis de motocicletas en línea (ojol), Personal de relaciones públicas de DPRD, miembros de Satpol PP, hasta alumno. Este incidente se desencadenó por el tema de los aumentos salariales y las asignaciones para los miembros del parlamento indonesio que se decía alcanzaría más de RP100 millones por mes.

La mayor manifestación tuvo lugar frente al edificio del Parlamento Indonesio el lunes 25 de agosto de 2025. Aunque fue controlada, la situación se calienta después de la tragedia que sucedió a un Ojol en Yakarta. A partir de ahí, una ola de protesta se extendió a varias regiones, incluidas Makassar y Yogyakarta.

Affan Kurniawan – Conductor de Ojol asesinado despotricado por Rantis Brote

La primera víctima fue Affan Kurniawan (21), Ojol, quien fue asesinado después de ser aplastado por los vehículos tácticos de Brimob (Rantis) en el área de Pejpongan, Tanah Abang, Central Yakarta, jueves por la noche 28 de agosto de 2025.

El colega de la víctima, Hafidz, enfatizó que Affan no era un participante de acción. Durante el incidente, estaba cruzando la carretera para entregar órdenes de comida. Sin embargo, desafortunado, el auto de Barracuda condujo rápido y se estrelló contra él.

Cuatro víctimas murieron en Makassar cuando el edificio DPRD se incendió

La mayor tragedia ocurrió en Makassar, South Sulawesi, cuando la acción masiva condujo a la quema del edificio DPRD de la ciudad de Makassar el viernes 29 de agosto de 2025 por la noche. Se informó que cuatro personas murieron en este evento:

Akbar Basri alias Abay

Fotógrafo de relaciones públicas Makassar DPRD Esto está atrapado dentro del edificio cuando el fuego se amplía. Se sabe que siempre está detrás de la cámara que documenta las actividades del consejo. Su cuerpo fue encontrado por el equipo de Damkar después de la madrugada. Sarina Wati

El personal de DPRD de Makassar quedó atrapado en la sala de relaciones públicas cuando el incendio devoró el edificio. Sufrió quemaduras graves en la cara, manos, estómago, a los pies. Sarina fue llevada de urgencia al Hospital Bhayangkara, pero su vida fue más allá de la ayuda. Syaiful akbar

El jefe de la sección Kesra del distrito de Ujung Tanah, Makassar, que estaba presente que representaba al jefe del subdistrito en la reunión plenaria, estaba atrapado en el cuarto piso. Trató de salvarse saltando del balcón, pero murió después de ser llevado de urgencia al hospital. Budi Haryadi (30)

El miembro de Makassar City Satpol PP también se convirtió en víctima. Saltó del cuarto piso cuando el edificio se incendió, pero sufrió heridas graves y murió.

Además, otras cuatro personas sufrieron heridas, con tres víctimas con lesiones graves y otras dos lesiones moderadas. Las víctimas aún están en tratamiento intensivo en varios hospitales de Makassar.

Lista de víctimas heridas

Heriyanto (28), gravemente herido debido al salto del tercer piso, fue tratado en el Hospital Grestelina.

Sahabuddin (45), dolor de cadera debido al salto desde el segundo piso, fue tratado en el Hospital Hermina.

El juez de Arif Rahman (28) fue tratado en RS Grestelina.

Agung Setiawan (32) fue tratado en el Hospital Hermina.

Rheza Sendy Pratama – Amikom Yogyakarta Estudiantes asesinados en ese momento Manifestación

El siguiente es Rheza Sendy Pratama, un estudiante de ciencias de la comunicación en la Universidad de Amikom Yogyakarta. Según los informes, murió el domingo 31 de agosto de 2025 durante una manifestación en Yogyakarta.

Según Bem Amikom, Rheza cayó de la moto después de una situación caótica debido a los disparos de gases lacrimógenos. La moto que condujo murió repentinamente cuando estaba a punto de darse la vuelta, haciéndolo perder el control.

«En medio de una situación caótica, la motocicleta que montaba murió cuando estaba a punto de darse la vuelta. De repente, las autoridades dispararon gases lacrimógenos, haciendo que Rheza cayera. Su colega de la edición se logró huir, pero Rheza, que estaba mintiendo en realidad, la policía se acercó hasta que su vida ya no fue ayudada», escribió el foro de Bemo Diy en Instagram.

El cuerpo de Rheza ha sido enterrado en TPU Sasanalaya Jatisari, Mlati, Sleman.