Lista de 3 entrenadores sustitutos de Patrick Kluivert en la selección nacional de Indonesia

VIVA – Especulaciones sobre quién será la nueva figura Equipo Nacional Indonesia se está calentando. Después de Ketum PSSI Erick Thohir reveló que hay cinco candidatos a entrenador que están siendo contactados, ahora poco a poco, uno por uno, los nombres comienzan a revelarse a través de informes de medios extranjeros.

Anteriormente, Erick se mostró reacio a revelar las identidades de los candidatos. Esta actitud provocó que surgieran rumores descabellados, e incluso se mencionó el nombre de Bojan Hodak. Sin embargo, no se ha demostrado que esta noticia sea cierta.

En la última semana, la información que surgió de los medios locales en el país de origen del entrenador reveló tres nombres que se decía que estaban en el radar del PSSI.

Primero, Timur Kapadze. El técnico de Uzbekistán admitió abiertamente que estaba interesado en dirigir al equipo Garuda. Aunque no ha habido una oferta oficial, los medios uzbekos dijeron que hubo comunicación inicial con el PSSI.

En segundo lugar, Heimir Hallgrimsson. El táctico islandés que actualmente entrena a Irlanda en las eliminatorias para la Copa del Mundo. Hallgrimsson tampoco negó la existencia de un acercamiento por parte de Indonesia, pero destacó que sigue concentrado en completar la tarea con Irlanda.

Tercero, Jesús Casas. Se dice que este ex entrenador iraquí está en la lista de buscados del PSSI. Este rumor circuló primero en los medios iraquíes, aunque no en los medios españoles como país de origen de Casas.

El propio PSSI decidió no apresurarse a hablar. El presidente de BTN, Sumardji, pidió al público paciencia porque el proceso de evaluación aún está en curso.

Entonces ¿cuáles son los otros dos nombres? PSSI no quiere revelarlo todavía. Lo que está claro es que la necesidad de un nuevo entrenador aún no es urgente. La próxima Jornada FIFA no se disputará hasta marzo de 2026, mientras que la agenda más cercana de la Selección Nacional es la Copa AFF 2026 que se disputará en julio-agosto del próximo año.