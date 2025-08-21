Lista de 27 jugadores del equipo nacional indonesio contra Kuwait y Líbano, sin Maarten Paes y Ole Romeny

Yakarta, Viva – Entrenador Equipo nacional indonesio Patrick Kluivert anunció oficialmente 27 jugadores para enfrentar Equipo nacional de Kuwait (5 de septiembre) y Equipo nacional libanés (8 de septiembre) en la serie de campeonato Garuda 2025 en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya.

En la lista, dos nombres principales están ausentes. Maarten paes no se puede unir por lesión, temporal Ser romeny Tampoco se ajusta.

En cambio, Kluivert llamó a otros jugadores que se desempeñaron constantemente en el club, incluido Marc Klok, quien finalmente regresó después de una larga ausencia, y Beckham Putra, que tuvo la oportunidad de defender a la Senior Garuda.

Kiper (3)

Emil Daring

Ernando Ari

Nasao arguinata

Bek (5)

Justin Hubner

Jay idzes

Rizky ridho

Mees Hilgers

Jordi amat

Ala/ala (7)

Shayne Pattynama

Eliano Reijnders

Kevin Diks

Sandy Walsh

Dean James

Yance Sayuri

Calvin Verdonk

Mediocampista (6)

Ricky Kambuaya

Joey Pelupessy

Nathan Tjoe-A-on

Thom Haye

Marselino Ferdinan

Reloj de marc

Atacante (6)

Ramadhan Sananta

Stefano Lilipaly

Un maulana vikri

Yakob sayuri

Ragnar el oratmango

Beckham putra

Notas

Maarten Paes y Ole Romeny no están en la lista.

La composición del equipo combina jugadores y caras experimentados que nuevamente se llaman como Marc Klok y los nombres que están en llamas en el club.

«El niño está perdido» de nuevo

Marc Klok regresó al equipo después de mucho tiempo para ser eliminado del equipo. Se espera que el mediocampista de Persib brinde experiencia en el mediocampo.

Beckham Putra, quien apareció constantemente con Persib, también fue confiable por Patrick Kluivert para fortalecer el sector de ataque.

El equipo está programado para reunirse en Surabaya a partir del 1 de septiembre de 2025 para someterse a campos de entrenamiento.

El partido contra Kuwait y el Líbano será un punto de referencia importante para Patrick Kluivert, quien solo ha entrenado a Garuda durante unos meses. Con una combinación de jugadores locales, diáspora y naturalización, se espera que Kluivert encuentre la mejor mezcla antes de la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.