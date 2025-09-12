Lista de 20 participantes, división grupal y formato de competencia

Yakarta, Viva – Competencia de castas de la segunda liga de la Indonesia, Campeonato 2025/26, comenzó oficialmente hoy, viernes 12 de septiembre de 2025. El torneo anterior fue nombrado Liga 2 Esta es una etapa importante para los clubes que desean promover al más alto nivel, a saber, Super League.

Un total de 20 equipos participaron en esta temporada. Se dividen en dos grupos: grupos occidentales y grupos orientales, cada uno que contiene 10 equipos. También participan algunos clubes grandes que han estado activos en la casta más alta, como Persipura Jayapura, PSMS Medan y Persela Lamongan.

Grupo 1 (Oeste)

Adhyaksa fc banten Garudayaksa FC Persikad Depok PSMS Medan Sriwijaya fc FC Bekasi City Persekat Tegal Persiraja Banda Aceh PSPS Pekanbaru Sumsel United FC

Grupo 2 (este)

Deltras FC Persela Lamongan Persiku Santo Persipura Jayapura PSI Semarang Kendal Tornado FC Persiba Balikpapan Persipal FC PS Barito PuTera Palanista de PSS

Formato de competencia

PT Liga Indonesia Baru (LIB) Como el operador de la competencia ha diseñado un nuevo formato para esta temporada:

División de grupo: 20 equipos se dividen en regiones occidentales y orientales.

Triple Round Robin: En un grupo, cada equipo se reunirá tres veces (casa, fuera y un partido adicional en casa/lejos).

Duración de la competencia: la temporada comienza alrededor de septiembre de 2025 y está programada para terminar alrededor de mayo de 2026. Hay una pausa/pausa que generalmente se intercala con grandes actividades (por ejemplo, juegos de mar) según el calendario de la competencia.

Promoción y degradación:

El mejor equipo de cada grupo promocional directamente a la Super League y avanzó al campeonato final.

En segundo lugar, cada grupo avanzó a la fiesta de los playoffs para un boleto promocional a la Super League restante.

El equipo de clasificación más bajo tiene el potencial de relegarse a la Liga Nusantara.

El rango 9 avanzó a la fiesta de degradación de los playoffs.

El uso de VAR: Campeonato 2025/26 también utilizará la tecnología VAR (árbitro asistente de video) para aumentar la justicia de los partidos.

Se cree que la competencia de campeonato es más estricta que la temporada anterior. Los clubes tradicionales como Persipura, PSMS y Persela están decididos a regresar a la casta más alta, pero los caballos oscuros como Bekasi City FC o Deltras Sidoarjo están listos para sorprender.

Con el formato Triple Round Robin y el uso de VAR, el Campeonato 2025/26 promete una competencia más emocionante y justa. La competencia para la Super League estará caliente, llena de drama y lista para presentar una sorpresa durante toda la temporada.