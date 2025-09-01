Lista de 1.444 activos de criptografía legal en Indonesia, incluidos Dogecoin, Trump y Melania

Yakarta, Viva – Para los inversores novatos, conozca la lista Un activo criptográfico Legal es un primer paso muy importante antes de comenzar la inversión.

Ayuda a reducir el riesgo de fraude, al tiempo que garantiza que los activos criptográficos elegidos estén bajo la supervisión de los reguladores oficiales.

Sin embargo, debe enfatizarse que los activos criptográficos en Indonesia no se reconocen como un medio de pago. El estado es solo una mercancía que se puede negociar para que su uso se limite a instrumentos de inversión y no sea un sustituto de Rupiah.

En su desarrollo, la supervisión de los activos criptográficos ahora involucra dos instituciones importantes. Autoridad de servicios financieros (Ojk) Juegan un papel en el mantenimiento de un ecosistema financiero saludable, mientras que Intercambio futuro de productos básicos (CFX) se convierte en el partido que supervisa directamente el comercio de productos básicos digitales.

Con las últimas regulaciones, se espera que los inversores puedan realizar transacciones de manera más segura y dirigida. Inicialmente, la supervisión de los activos criptográficos en Indonesia estaba bajo la Agencia de Supervisión de Comercio de Futuros de productos básicos (Bappebti).

Desde que publicó por primera vez una lista oficial, el número de activos legales de criptografía continúa creciendo, a partir de 229, luego aumentó a 501, continuó 545, hasta que finalmente alcanzó los 851 activos.

La lista es una referencia importante para que los inversores puedan realizar transacciones de forma segura en la plataforma criptográfica que tiene un permiso oficial.

Se produjo un cambio importante después de que se implementó el desarrollo del sector financiero y la ley de fortalecimiento (ley P2SK). A través de esta regulación, la autoridad para supervisar los activos criptográficos se trasladó oficialmente de BappeBti a la Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

Esta transición trae una nueva dirección en el gobierno de la industria de los activos criptográficos en Indonesia, con el objetivo de crear un ecosistema que sea más estable, transparente y protegido.

El siguiente paso estuvo marcado por el nacimiento de PT Central Finance X (CFX), el primer intercambio de activos criptográficos del mundo que se bolsó licencias y estaba directamente bajo la supervisión de OJK.

Citando el sitio IndodoxEl lunes 1 de septiembre de 2025, el aumento en el número de activos de criptografía legales en Indonesia este año se convirtió en uno de los hitos importantes en el desarrollo de la industria nacional de activos digitales.

Si anteriormente la Agencia de Supervisión de Comercio de Comerciales (BAPPEBEBTI) solo reconoció 851 activos, entonces el número ahora ha aumentado significativamente después de que PT Central Finance X (CFX) publicó oficialmente la última lista.

A través de un decreto fechado el 16 de abril de 2025, CFX como el primer intercambio criptográfico en el mundo que tiene licencia y directamente supervisado por la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) estipula 1,444 activos criptográficos legítimos negociados en Indonesia.

En la última lista, la cripto de popular sigue siendo el centro de atención. Grandes nombres como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP (XRP), hasta que el USDT Stablecoin todavía domina como el principal activo de las opciones de inversores.

Su presencia confirma la posición como un activo criptográfico con la capitalización de mercado más grande y el más alto nivel de adopción global.

Además, una serie de tokens nuevos también llegaron a la lista legal. Algunos de ellos son Celestia (TIA), Ethena (Ena), Sui (Sui), Layerzero (ZRO), ONDO (ONDO) y Pyth Network (Pyth).

Los activos criptográficos representan proyectos innovadores que participan en varios sectores, que van desde Defi, capa 2, hasta infraestructura de cadena de bloques que se considera que tiene un gran potencial para apoyar el desarrollo de ecosistemas digitales en el futuro.

No menos interesante, la categoría de moneda MEME también recibió reconocimiento oficial. Algunos nombres populares como Dogecoin (Doge), shiba inu (shib), floki (floki), a pepe (pepe) también en la lista.

De hecho, matices políticos de token como el Donald oficial Triunfo (Trump) y oficial Melania Trump (Melania) también aprobó la evaluación.

Esto muestra que la lista de CFX no solo se centra en grandes proyectos, sino que también abarca las tendencias de activos criptográficos en rápido desarrollo en la comunidad global.

Cada activo criptográfico que ingresa a la lista CFX se elige a través de un proceso de evaluación estricto, incluidos indicadores como la capitalización de mercado, el volumen de comercio internacional, la reputación y la seguridad del proyecto, y las tasas de aceptación de la comunidad.

Con este enfoque, CFX asegura que los activos criptográficos reconocidos no solo sean populares, sino que también tienen una base sólida para ser negociada de manera segura en Indonesia.