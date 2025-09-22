¡Lista completa! Estos son los nombres en el Gran Escuadrón del Equipo de Reforma de la Policía Nacional.

Yakarta, Viva – Jefe de la Policía Nacional General Police Listyo Sigit Prabowo anunció oficialmente ‘Big Squad’ Reforma Polri. Se designaron un total de 52 oficiales de alto riesgo (PATI) y oficiales intermedios (Pamen) para ser incluidos en el equipo de transformación de reforma POLRI.

Este equipo trabajará con el gobierno y con varios interesados ​​para alentar un cambio integral en el Cuerpo de Bhayangkara.

«Gestionar la transformación institucional para lograr el proceso y el propósito de la aceleración de la transformación POLRI de acuerdo con las expectativas de la comunidad», dijo el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Oficina de Relaciones Públicas de la Policía, General de brigada Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, lunes 22 de septiembre de 2025.



Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko (derecha)

Calemdiklat Polri, Comisionado General de Policía, Chryshnanda Dwilaksana, fue nombrado líder del equipo. Mientras que el jefe de policía nacional de Koorsahli, el inspector general de policía Herry Rudolf Nahak y Karobindiklat Lemdiklat Polri, el general de brigada, Susilo Teguh Raharjo, se cree que es el vicepresidente.

El propio jefe de policía nacional actúa como protector, con el subdirector de la policía Komjen Dedi Praseteto como asesor. Esta es una lista completa de 52 generales y Pamen en el equipo de reforma policial nacional:

1. Jefe de la Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo como protector

2. Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo como asesor

3. Jefe de la Policía Nacional de Astamarena, Komjen Wahyu Hadiningrat, como director de transformación en el campo de la organización

4. Jefe de la Policía Nacional de Astamaops Komjen Fadil Imran como Director de Transformación

5. Kabaintelkam Polri Komjen Akhmad Wiyagus como director de transformación en el campo de los servicios públicos.

6. Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada como director de transformación en el campo de la supervisión

7. Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana como líder del equipo

8. Jefe de la Policía Nacional de Koorsahli Inspector General Herry Rudolf Nahak como vicepresidente del equipo I

9. Karobindiklat Lemdiklat Polri Brigadier General Susilo Teguh Raharjo como vicepresidente del Equipo II.

10. Sahlisosek Inspector General del Inspector General de la Policía Nacional Kristiyono como Secretario I

11. Karobinkar SSDM Polri Brigadier General Langgeng Purnomo como Secretario II

12. Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri Kombes Kusworo Wibowo como Secretario III.

13. ProPam Acreditor de la Policía Middle Tk. Propam Polri Division Kombes Iman Immanudin como miembro

14. Secretario del jefe de policía nacional Spripim Polri Kombes Ferli Hidayat como miembro.

15. Kasubaglekdikbangum Baglekdik Rodalpers SSDM Polri Akbp Joko Agugg Purnomo como miembro.

16. Pamen Spripim Polri Akbp Ardhy Zul Hasbih Nasuidad como miembro.

17. Como inspector de recursos humanos, el Inspector General de Anwar como presidente de la transformación de la organización.

18. Waastamarana Inspector General del Inspector General Andik Setiyono como miembro

19. Karodalpers SSDM Polri Brigadier General Erthel Stephan como miembro

20. Karojianstra SSDM Polri Brigadier General Agoes Soepraptono como miembros

21. KAROWATPERS SSDM POLRI GENERAL DE BRIGADIER Budhi Herdi Susianto como miembro.

22. Karolemtala Stamarana Polri Brigadier General Haryadi como miembro.

23. Kakorsabhara Baharkam Polri Inspector general Hasudungan Ritonga como presidente de transformación para operaciones.

24. Kakorbinmas Baharkam Polri Inspector General Edi Murbowo como miembro.

25. Dirachamiento de Dirtak 88 General de Brigadier National de la Policía Nacional Anti -terrorista Muhammad Tedjo Kusumo como miembro.

26. Karorenmin Bareskrim Polri Brigadier General Yudhi Sulistianto Wahid como miembro

27. Karorenmins Korbrimob Polri Brigadier General Rudy Hariyanto como miembro

28. Investigador criminal principal TK II Bareskrim Polri Brigadier General Dedy Murty Haryadi como miembro.

29. Kakorlantas Polri Inspector General Agus Suryo Nugroho como Presidente de Transformación para Servicios Públicos.

30. Dirtipidter Bareskrim Polri Brigadier General Nunung Syaifuddin como miembro

31. Karorenmin Baintelkam Polri Brigadier General Witnu Urip como un miembro

32. Karojianstra Slog Polri Brigadier General Bakharuddin Muhammad Syah como miembro

33. Karojakstra Stamarana Polri Brigadier General Adex Yudiswan como miembro

34. Kadiv ICT Inspector General Slamet Uliandi como Presidente de Soporte de TIC

35. Karotekkom Div ict Polri Brigadier General Indarto como miembro.

36. Kadiv ProPam Polri Inspector General Abdul Karim como presidente de transformación para la supervisión.

37. Wairwasum Polri Inspector General Merdisyam como miembro

38. Karopaminary ProPam Division Polri Brigadier General Yudo Hermanto como miembro.

39. Karorenmin Itwasum Polri Brigadier General Ucu Kuspriadi como miembro.

40. Irwil III Itwasum Polri Brigadier General Herukoco como miembro.

41. División Karo Provos Propam del general de brigada de la Policía Nacional Naek Pamen Simpanjuntak como miembro.

42. Presidente de la Policía Nacional Lemdiklat Stik Inspector General Eko Rudi Sudarto como presidente de la División Lemdik.

43. Gobernador de la policía Akpol Lemdiklat Polri Inspector General Midi Siswoko como miembro.

44. Karorenmin Lemdiklat Polri Brigadier General Mohamad Syaripudin como miembro.

45. Profesor de policía principal TK II Stik Lemdiklat Polri Brigadier General Umar Surya Fana como miembro.

46. ​​Kadiv Relaciones públicas Inspector General Sandi Nugroho como presidente de transformación para medios.

47. División de Relaciones Públicas de Karopenmas del general de brigada de la Policía Nacional Trunoyudo Wisnu Andiko como miembro.

48. División de Relaciones Públicas Karomulmed del general de brigada de la Policía Nacional Ade Ary Syam Indradi como miembro.

49. Kadivkum Polri Inspector General Victor Theodorus Sihombing como Presidente de la División Reguladora.

50. Karobankum Divkum Polri Brigadier General Veris Septiansyah como miembro.

51. KAROKERMAHKUM DIVKUM POLRI GENERAL DE BRIGADIO AKHMAD YUSEP Gunawan como miembro.

52. Waketbidkermadianmas Stik Lemdiklat Polri Brigadier General Singgamata como miembro.