Lista completa desde Stargazer hasta Ioniq 6, a partir de 258 millones de IDR

Jacarta – hyundai es una de las marcas de automóviles de Corea del Sur que está creciendo rápidamente en el mercado indonesio. Desde que establecieron su fábrica en Cikarang en 2022, se han vuelto más agresivos en la presentación de productos locales y vehículos eléctricos.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) ahora tiene control total sobre la distribución y el servicio posventa en Indonesia. Se lanzaron diversos modelos para cubrir todos los segmentos, desde coches familiares hasta vehículos eléctricos.

Ver VIVA Automotriz martes 14 octubre 2025HMID tiene muchos modelos en oferta con diferentes precios.

El modelo más asequible de la línea Hyundai actualmente es el Stargazer, que se vende desde 258.000.000 IDR. en la carretera Jacarta. La última variante de Stargazer Cartenz X tiene un precio de 361.000.000 IDR y ofrece un diseño más deportivo y características modernas.



Los visitantes de GIIAS 2025 echan un vistazo al Hyundai Stargazer Cartenz

Para el segmento de los SUV compactos, el nuevo Creta se comercializa por 298.000.000 IDR, mientras que la versión normal del Creta se vende por 306.000.000 IDR. Ambos siguen siendo el pilar de Hyundai en el mercado de los SUV medianos con tecnología Bluelink que se conecta directamente al teléfono inteligente del usuario.

En la clase media, el Hyundai Venue viene con precio 340.000.000 IDR y el Nuevo Tucson se vende por 652.000.000 IDR. Tucson trae un diseño futurista con motores eficientes y características de seguridad avanzadas.

Mientras tanto, el nuevo Santa Fe tiene un precio de 724.000.000 IDR y ofrece una cabina espaciosa y un confort premium para familias numerosas. Hyundai Palisade como SUV insignia tiene un precio de IDR 1.050.000.000 y destaca por su apariencia lujosa y su potente motor.

Para el segmento de monovolúmenes premium, el Hyundai Staria se vende por 934.000.000 IDR. Este modelo es la opción principal para ejecutivos y usuarios de flotas de lujo con su diseño futurista de estilo «one box».

En la línea de vehículos eléctricos, Hyundai sigue siendo pionero con el Ioniq 5 por valor de 738.000.000 IDR y la versión de alto rendimiento Ioniq 5 N por valor de 1.380.000.000 IDR. Ambos coches ofrecen tecnología de batería avanzada y diseños típicos de la era de la electrificación.

Como modelo más alto, el Ioniq 6 tiene un precio de IDR 1.220.000.000 y ofrece el último lenguaje de diseño aerodinámico y características autónomas. Junto con el nuevo Kona Electric, que se vende por 596.000.000 IDR, Hyundai enfatiza su posición como líder de vehículos eléctricos en Indonesia.