Lista completa desde Mazda2 hasta CX-80, a partir de 371 millones de IDR

Jacarta – mazda ha tenido un largo recorrido en Indonesia, comenzando en la década de 1960, cuando esta marca de Hiroshima apareció por primera vez a través de importadores generales. A lo largo de varias décadas, Mazda ha logrado construirse una reputación como fabricante de automóviles con diseños elegantes y rendimiento confiable.

Lea también: Precios del pollo, chile, arroz, cebolla y azúcar han bajado, consulta los detalles



En 2017, las operaciones de Mazda en Indonesia pasaron a PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) como distribuidor oficial. Desde entonces, la línea de productos de Mazda se ha vuelto más completa y ha recibido importantes actualizaciones cada año.

Ver VIVA Automotriz martes 14 octubre 2025Mazda ahora ofrece una gama de productos precio 300 millones de IDR a 1.000 millones de IDR. Todos los precios indicados corresponden al estado de circulación en Yakarta, incluidas las tasas administrativas y los impuestos sobre vehículos.

Lea también: Lista de artículos automotrices más populares VIVA Otomotif 13 de octubre de 2025: precio de Mitsubishi, Block STNK y Veloz Hybrid



Los modelos más asequibles siguen ocupados por el Mazda2 Hatchback y el Sedan, cada uno con un precio de 371.100.000 IDR. Ambos modelos siguen siendo populares entre los jóvenes gracias a su diseño dinámico y su eficiente consumo de combustible.

Lea también: Lista de precios de automóviles KIA de octubre de 2025: del Sonet al último EV9



Subiendo una clase, el Mazda3 Hatchback y Sedan tienen un precio de IDR 579.900.000 a IDR 583.300.000. Este automóvil ofrece una cabina lujosa, tecnología i-Activsense y una experiencia de conducción más deportiva.

Para los fanáticos de los SUV, el Mazda CX-3 tiene un precio de 399.000.000 IDR, lo que lo convierte en el punto de entrada al mundo de los SUV de Mazda. Mientras tanto, el CX-30, más grande y potente, tiene un precio de IDR 685.500.000 y destaca por su equilibrio entre comodidad y estilo.

El Mazda CX-5, uno de los modelos más vendidos, se vende ahora por 647.700.000 IDR y ofrece una combinación de alto rendimiento y eficiencia de combustible. Por encima de él, el CX-8 tiene un precio de 828.800.000 IDR y el CX-9 955.500.000 IDR, los cuales priorizan la comodidad familiar.

Mazda también presenta el CX-60 a un precio de 699.000.000 IDR y el nuevo SUV CX-80 de tres filas a 1.199.900.000 IDR. Estos dos modelos marcan el paso de Mazda hacia el segmento premium con características sofisticadas y diseños futuristas.

Para los amantes de los sedanes grandes, el Mazda6 Sedan se vende por 716.600.000 IDR y la versión Estate por 737.700.000 IDR. Mientras tanto, los dos modelos icónicos, el MX-5 RF y el MX-30, tienen un precio de IDR 943.300.000 y IDR 860.000.000 respectivamente, lo que representa el espíritu de innovación y el alma deportiva de Mazda.