Lista completa de trofeos ganados por Lionel Messi después de que el Inter Miami ganara la Conferencia Este

VIVA – Lionel Messi se reafirmó como el futbolista más condecorado de la historia tras traer InterMiami Ganó el título de la Conferencia Este de 2025, el trofeo número 47 de su carrera profesional.

Lea también: Da miedo, la selección de Indonesia estará en el grupo con España y Uruguay si se clasifica para el Mundial de 2026



Este éxito también amplía su dominio, tanto en récords colectivos como individuales. No sólo de títulos, Messi también registró un nuevo logro como máximo goleador de asistencias de todos los tiempos con una colección de 405 asistencias.

Sin embargo, el título de la Conferencia Este no fue el mayor logro de su carrera. Este trofeo podría incluso caer rápidamente en el olvido si el Inter Miami no consigue dar el siguiente paso, es decir, enfrentarse al Vancouver Whitecaps del entrenador Thomas Muller en la final de la Copa MLS.

Lea también: Resultados del sorteo del Mundial 2026: Argentina ingresa al grupo fácil, Curazao se enfrenta a Alemania





Lionel Messi, jugador del Inter de Miami.

«Aún nos queda un paso, ser campeones de la Conferencia Este, pero todavía tenemos por delante la final de la Copa MLS», escribió Messi en Instagram.

Lea también: Los elogios de Lionel Messi a Pep Guardiola



Desde que llegó a Estados Unidos, Messi ha ayudado al Inter Miami a ganar tres títulos en tres años: la Copa de la Liga de 2023, la Supporters’ Shield de 2024 y ahora el título de la Conferencia Este de 2025. Un trofeo que aún le falta por conquistar es la Copa MLS, principal título al que aspira en las últimas temporadas. Aparte de eso, Messi también tiene la oportunidad de competir por la Copa de Campeones de la CONCACAF, ya que su contrato se extiende hasta 2028.

En el futuro, Messi todavía espera con ansias una serie de grandes agendas, incluida también la Finalísima. copa del mundo 2026, mientras que se cree que el Inter Miami continuará en un camino competitivo para aumentar su colección de títulos. Con el viaje aún lejos de terminar, aquí hay una lista completa de todos los trofeos y premios que Messi ha ganado, desde nivel de clubes, selección nacional y logros individuales:

Lista de trofeos de Lionel Messi

Barcelona – 34 grados

La Liga (10): 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19

Copa del Rey (7): 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2020–21

Supercopa de España (7): 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

Liga de Campeones de la UEFA (4): 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15

Supercopa de Europa (3): 2009, 2011, 2015

Copa Mundial de Clubes de la FIFA (3): 2009, 2011, 2015

París Saint-Germain – 3 títulos

Liga 1 (2): 2021–22, 2022–23

Trofeo de Campeones (1): 2022

Inter Miami – 3 títulos

Escudo de apoyo (1): 2024

Copa de la Liga (1): 2023

Título de la Conferencia Este (1): 2025

Equipo Nacional

Argentina Sub-20 – 2

Mundial Sub-20: 2005

Campeonato Sudamericano Sub-20 (Bronce): 2005

Argentina Sub-23 – 1

Medalla de oro olímpica: 2008

Argentina Sénior – 4

Copa Mundial de la FIFA: 2022

Copa América (2): 2021, 2024

Final: 2022

Premios individuales

Desde 8 Balones de Oro, 8 premios al mejor jugador del mundo, hasta 17 Mundiales FIFPRO. También ostenta diversos récords goleadores, entre ellos 6 Botas de Oro europeas y 8 Copas Pichichi.