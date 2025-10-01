Lista completa de precios de combustible Pertamina, Shell y BP-AKR por 1 de octubre de 2025

Yakarta, Viva – Precio de combustible de petróleo (Bbm) en Indonesia nuevamente experimentaron ajustes a principios de octubre de 2025. Varios operadores de estaciones de servicio privadas como Caparazón Y BP-AKR es compacto para aumentar el precio de todos sus productos BBM.

Leer también: Precio de combustible de Pertamina En octubre de 2025, la serie Dex aumenta



De Viva Automotive Search, miércoles 1 de octubre de 2025, Pertamina Aún manteniendo los precios de Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, a Pertalite. Es solo que se registraron dos productos de pertamina diesel, a saber, Dexlite y Pertamina Dex para haber ajustado. Este aumento de precios está influenciado por la tendencia de los precios mundiales del petróleo que aún son volátiles.

Para Dexlite BBM, el último precio al 1 de octubre de 2025 tiene un precio de RP13,700 por litro. Esta cifra aumenta RP100 en comparación con septiembre de 2025, que está al nivel de RP13,600 por litro. Pertamina Dex también elevó RP150 a RP150 por litro.

Leer también: Los precios de los combustibles de shell hoy aumentan, ¿las acciones están disponibles?



Mientras tanto, el precio de Pertamax (RON 92) permanece en el nivel de RP12,200 por litro, sin cambios desde el mes pasado. Pertamax Turbo (Ron 98) todavía se vende RP. 13,100 por litro. Del mismo modo, Pertamax Green Ron 95, que permanece en RP. 13,000 por litro.

Para el segmento de combustible subsidiado, Pertalite (RON 90) todavía está vinculado a Rp10,000 por litro. El gobierno a través de Pertamina posee este precio como un esfuerzo para mantener el poder adquisitivo de las personas. La política subsidiada hace que los precios pertalitas sigan siendo los más baratos en el mercado.

Leer también: Los precios de los combustibles de shell aumentaron a partir del 1 de octubre de 2025, tenga en cuenta los detalles



Volviendo a Shell Indonesia, todos los tipos de combustible vendidos aumentos de precios experimentados oficialmente. Shell Super (Ron 92) ahora tiene un precio de RP12,890 por litro, más alto RP310 del mes anterior. Shell V-Power (RON 95) también se eleva para aumentar RP280 a RP13,420 por litro.

Otro producto de shell superior, a saber, V-Power Nitro+, ahora se vende para RP. 13,590 por litro. Este precio aumentó en RP290 en comparación con septiembre de 2025. Mientras que el diesel V-Power Shell aumentó en RP140 a RP14,270 por litro.

También se observaron condiciones similares en la estación de servicio BP-AKR que participaron en el ajuste de los precios del combustible a partir del 1 de octubre de 2025. BP 92 (RON 92) ahora está valorado en RP12,890 por litro, más rp280 del mes anterior. Mientras que BP Ultimate (RON 95) aumentó en RP300 a RP13,420 por litro.

No solo eso, BP Ultimate Diesel también experimentó ajustes de precios. Este producto ahora tiene un precio de RP14,270 por litro, más rp130 del precio de septiembre de 2025. De esa manera, el precio del combustible diesel en BP-AKR ahora es paralelo a la carcasa diesel V-Power.

Pertamina

Pertamax: IDR 12,200 por litro

Pertamax Turbo: IDR 13,100 por litro

Pertamax Green: IDR 13,000 por litro

Dexlite: Rp. 13,700 por litro

Pertamina Dex: IDR 14,000 por litro

Pertalite: IDR 10,000 por litro

Caparazón

Shell super: rp12.890 por litro

Shell V-Power: RP13.420 por litro

Shell V-Power Nitro+: RP13.590 por litro

Shell V-Power Diesel: Rp14.270 por litro

BP-ACR

BP 92: RP12.890 por litro

BP Ultimate: RP13.420 por litro

BP Ultimate Diesel: RP14.270 por litro