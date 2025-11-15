Lista completa de nominaciones al Premio Puskas 2025, el gol de Rizky Ridho hace lucir a Indonesia

Jacarta – fifa lanzó oficialmente 11 nominaciones Premio Puskas 2025y una noticia orgullosa que llega desde el fútbol nacional. nombre del defensor Persija Yakarta así como un pilar de la selección nacional de Indonesia, Rizky RidhoFue incluido en la lista de candidatos gracias a su gol de larga distancia ante el Arema FC en la temporada 2024/2025 de la BRI Liga 1.

Este gol se marcó en el estadio Patriot Candrabhaga de Bekasi el 9 de marzo de 2025. En ese momento, Ridho disparó con perfecta precisión desde el centro del campo, lo que hizo que el portero del Arema FC, Lucas Frigeri, no pudiera reaccionar. Esta brillante acción se ha convertido anteriormente en un tema de conversación mundial y ahora la FIFA la reconoce como una de las mejores de este año.

Además de brillar a nivel de clubes, Ridho también apareció de manera constante con la selección nacional de Indonesia durante la ronda de clasificación para la Copa del Mundo 2026. Se ha convertido en una figura importante en la zaga con un aporte estable desde la fase preliminar.

En la edición de este año, Ridho compitió con varios grandes nombres mundiales como Lamine Yamal y Declan Rice. La FIFA seleccionó un total de 11 goles de diversas competiciones y países para ser nominados al Premio Puskas 2025.

La FIFA abre la oportunidad al público de votar a través de su sitio web oficial. Se puede acceder al proceso de votación en el sitio web oficial de la FIFA.

Lista completa de nominaciones al Premio Puskas de la FIFA 2025

Alejandro Sousa (Vitória vs Cruzeiro) Alberto Deiola (Cagliari vs Venecia) Pedro De La Vega (Cruz Azul vs Seattle Sounders) Gonzalo Montiel (Independiente vs Independiente Rivadavia) Mohamed Nasser (Al Ahly vs Pharco) Javier Orrantía (Querétaro vs Atlas) Thapelo Ribeiro (Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund) Declan Rice (Arsenal-Real Madrid) Rizky Ridho (Persija Jakarta vs Arema FC) Miguel Rodrigues (Kasımpaşa vs Rizespor) Lamine Yamal (Espanyol vs Barcelona)