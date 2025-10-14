Lista completa de la Serie 2 al i7, a partir de 935 millones de IDR

Jacarta – BMW Está presente en Indonesia desde hace más de cuatro décadas como símbolo del lujo y las prestaciones de conducción alemanas. A través de BMW Group Indonesia, esta marca continúa ampliando su cartera de productos, desde sedanes deportivos hasta SUV y vehículos eléctricos premium.

Lea también: Precios de Mazda en octubre de 2025: lista completa desde Mazda2 hasta CX-80, a partir de 371 millones de IDR



Ver VIVA Automotriz martes 14 octubre 2025En el segmento básico, el BMW Serie 2 Gran Coupé es la opción más asequible con precio a partir de 935.000.000 IDR en la carretera Yakarta para la variante 218i Gran Coupé M Sport. Mientras tanto, la última versión del 218 Gran Coupé M Sport CKD tiene un precio de 1.048.000.000 IDR, y la versión CBU alcanza los 1.198.000.000 IDR.

Para los fanáticos de los cupés de dos puertas, el BMW 220i Coupé M Sport viene con un motor 2.0L de 184 CV y ​​se vende por 1.423.000.000 IDR. Este coche presenta un equilibrio entre altas prestaciones y un diseño elegante típico de BMW.

Lea también: Precio del oro de hoy, 14 de octubre de 2025: Antam alcanza cada vez más los 2.360 millones de IDR/gramo y el mundo establece el récord más alto



En el segmento de las berlinas medianas, el BMW 320i M Sport tiene un precio de 1.205.000.000 IDR, mientras que el 330i M Sport Pro alcanza los 1.315.000.000 IDR. Estos dos modelos de la Serie 3 siguen siendo la columna vertebral de las ventas de BMW en Indonesia.

Lea también: Precios del pollo, chile, arroz, cebolla y azúcar han bajado, consulta los detalles



Avanzando en la clase, el BMW 430i M Sport Pro Coupé se vende por 1.771.000.000 IDR y la versión Convertible alcanza los 1.934.000.000 IDR. Ambos cuentan con el rendimiento de un motor 2.0L turbo de 258 CV y ​​el lujo de una cabina orientada al conductor.

Para los sedanes ejecutivos, el BMW 520i M Sport tiene un precio de 1.507.000.000 IDR y ofrece un equilibrio entre confort y potencia. Mientras tanto, en el segmento de lujo, el BMW 735i M Sport alcanza los 2.714.000.000 IDR, convirtiéndose en un símbolo de estatus para la clase premium.

BMW también presenta una línea de SUV emblemáticos como el X1 sDrive18i xLine con un precio de 1.025.000.000 IDR y el X3 xDrive30i M Sport con un precio de 1.515.000.000 IDR. Mientras tanto, los grandes SUV X5,

Para los amantes de las altas prestaciones, la línea BMW M sigue siendo tentadora con el M2 Coupé con un precio de 2.080.000.000 IDR y el M3 Competition Touring con un valor de 2.885.000.000 IDR. La variante superior, el M4 CS, tiene un precio de hasta 3.499.000.000 IDR y ofrece 550 CV de potencia y una sensación de conducción extrema.

BMW también está ampliando su cartera de vehículos eléctricos a través de la serie BMW i, empezando por el iX1 eDrive20 M Sports con un precio de 1.379.000.000 IDR. Los modelos premium como el i5 eDrive40 se venden por 2.225.000.000 IDR, mientras que el buque insignia eléctrico i7 xDrive60 Gran Lusso alcanza los 3.415.000.000 IDR, lo que pone de relieve la futura dirección de electrificación de BMW.