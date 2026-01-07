Lista completa de juegos nuevos en Xbox Game Pass de enero de 2026

Jacarta – Servicio de suscripción Xbox Juego Pass regresa para darle la bienvenida al inicio de año presentando una ola de nuevos juegos que los suscriptores están listos para disfrutar sin costo adicional.

en el mes Enero En 2026, Microsoft agregará varios títulos interesantes de varios géneros, desde aventuras, juegos de rol, terror hasta juegos familiares. Esta incorporación hace que el catálogo de Game Pass sea más diverso y atractivo para los jugadores que buscan explorar nuevas experiencias de juego.

Nuevos juegos que se unen a Game Pass

La adición de juegos a Game Pass se realiza por etapas a lo largo del mes. Siguiente lista anunciado oficialmente:

1. Cervezas y bastardos

Un juego de disparos con dos mandos con una temática única, donde los jugadores se enfrentan a hordas de demonios mientras usan una variedad de armas creativas. Disponible para PC, nube y Xbox Series X/S.

2. Edición mejorada de Pequeñas Pesadillas

Esta versión mejorada del juego de aventuras y terror presenta gráficos más fluidos y una jugabilidad aún emocionante, donde los jugadores controlan a un pequeño personaje que lucha contra extrañas criaturas en un barco misterioso.

3. Latente (Liberar 7 de enero)

Juego de acción y supervivencia ambientado en un mundo post-apocalíptico. Los jugadores exploran zonas de cuarentena, reúnen recursos y enfrentan amenazas mortales para sobrevivir.

4. Lost in Random: The Eternal Die (lanzado el 7 de enero)

Un juego que combina acción y estrategia que presenta una mecánica de dados única. Ofrece imágenes distintivas y una historia de aventuras llena de giros que cautiva a los jugadores.

5. Revancha (lanzado el 7 de enero)

Un juego de deportes de ritmo rápido con un concepto de fútbol 5 contra 5 sin reglas convencionales como el fuera de juego, que brinda una experiencia competitiva intensa y emocionante.

6. Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (lanzado el 7 de enero)

Una versión mejorada del clásico juego de disparos ambientado en el mundo de ciencia ficción de Warhammer, que presenta brutales batallas contra Orkos y otros enemigos galácticos.

7. Final Fantasy (lanzado el 8 de enero)

El clásico juego JRPG que inició la saga Final Fantasy permite a los nuevos jugadores explorar un mundo de fantasía épico con la historia legendaria de la franquicia.

8. Star Wars Outlaws (lanzado el 13 de enero)

Un juego de mundo abierto que permite a los jugadores convertirse en sinvergüenzas en la galaxia de Star Wars, llevando a cabo peligrosas misiones y explorando el mundo de esta icónica franquicia.

9. My Little Pony: Un misterio de Zephyr Heights (Rilis 15 de enero)