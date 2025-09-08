Lista completa de ganadores de todos los tiempos MotoGP, ¿Quién es el Rey Rey?

VIVA – Motogp es el evento de automovilismo más prestigioso del mundo que ha dado mucho a luz corredor legendario. Con el tiempo, varios nombres lograron forzar la historia como corredor con la mayor cantidad de victorias en la clase Premier (500cc a MOTOGP moderno).

Chocar Recientemente lanzó una lista de la lista de MotoGP ganadores de todos los tiempos citada por Viva el lunes 9 de septiembre de 2025, que mostró a quién los corredores con los registros más victorias de la historia.

El resultado, grandes nombres como Valentino Rossi, Marc Márquezhasta Giacomo agostini Ocupar la posición superior.

Valentino Rossi – 89 victorias en la clase Premier

Valentino Rossi se denomina «El Doctor» y es un icono moderno de MotoGP. A lo largo de su carrera, Rossi registró 89 victorias en la clase Premier, convirtiéndolo en un corredor con la mayor victoria al más alto nivel de MotoGP.

Rossi debutó en la primera clase en 2000, ganó su primera victoria en el GP británico en Donington Park, y su última victoria en el GP holandés 2017 en Assen.

Durante casi dos décadas, Rossi no solo ganó la carrera sino que también presentó rivalidad histórica, especialmente contra Casey Stoner, Jorge Lorenzo y Marc Márquez.

Además de 89 victorias en la clase Premier, Rossi también registró un total de 115 victorias en todas las clases de Grand Prix, lo que lo convierte en uno de los corredores más exitosos en la historia de este deporte.

Marc Márquez – 72 Victoria y aún activo

En segundo lugar, estaba Marc Márquez con 72 victorias de clase principal hasta principios de septiembre de 2025. Su última victoria ocurrió en el MotoGP 2025 húngaro, que confirmó que todavía era muy competitivo a pesar de haber sufrido una lesión grave en los últimos años.

Ducati Racer, campeón de Marc Marquez en el MotoGP 2025 alemán

Márquez, apodado «La hormiga de Cervera», se convirtió en un corredor activo con la mayor oportunidad de superar el récord de Rossi. En la actualidad, también ha recogido 98 victorias en todas las clases de Grand Prix, solo 17 victorias a la deriva de Rossi (115).

Si la consistencia ha vuelto como antes de la lesión, Márquez tiene el potencial de convertirse en un nuevo poseedor de récord de MotoGP en las próximas temporadas.

Giacomo agostini-68 gana, leyenda de los años 60-70

Antes de Rossi y Márquez, el nombre de Giacomo Agostini dominó la década de 1960-1970. Agostini recolectó 68 victorias en la clase Premier y fue el ganador de 15 títulos mundiales, incluidos 8 en la clase de 500cc.

Agostini es conocido como un corredor que puede combinar técnicas de carreras con una consistencia extraordinaria. Sorprendentemente, Agostini registró una relación ganadora muy alta porque en su tiempo el número de carreras por temporada fue menor.

De las alrededor de 120 carreras de clase principal que siguió, 68 de ellas terminaron con la victoria, lo que significa que ganó más del 50% de la carrera.

Análisis: ¿Quién es el más dominante?

Cuando se habla de la cantidad de victorias, Rossi es claramente superior. Sin embargo, si observa la relación ganadora, Giacomo Agostini está en la posición superior porque puede ganar más de la mitad de la carrera que sigue.

El propio Marquez Marquez mostró un dominio que era casi comparable a Agostini en la era moderna, especialmente durante el período 2013-2019, donde dominaba casi todas las estaciones. Mientras tanto, Rossi es más prominente en términos de consistencia a largo plazo, sobreviviendo al más alto nivel durante casi dos décadas.

El futuro del registro de MotoGP

Con Rossi se ha retirado, The Spotlight ahora está en Marc Márquez. Si continúa manteniendo el rendimiento, es muy posible que pase el récord de Rossi en los próximos años. Además, Márquez todavía tiene un espíritu y motivación de alto competitivo para agregar registros históricos en MotoGP.

Por otro lado, la era moderna de MotoGP también presenta nuevos nombres como Francesco Bagnaia, Jorge Martín y Fabio Quartararo, que tienen el potencial de ganar muchas victorias en la próxima década. Sin embargo, les llevó mucho tiempo desafiar el récord de Rossi y Márquez.

Valentino Rossi x Inter Milán

La lista de ganadores de todos los tiempos MotoGP confirmó que Valentino Rossi seguía siendo el rey con 89 victorias de clase Premier, seguido de Marc Márquez (72) y Giacomo Agostini (68). Aun así, Márquez todavía está activo y tiene una gran oportunidad para superar a Rossi.

La historia de MotoGP muestra cómo el dominio cambia de época a época, que van desde Agostini, Doohan, Rossi, a Márquez. Ahora, los fanáticos solo necesitan esperar, quién será la próxima nueva leyenda.