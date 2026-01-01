Lista completa de días festivos nacionales 2026, hay fines de semana largos durante Nyepi y Eid

VIVA – El gobierno determina oficialmente la lista de días. Fiesta nacional Y vacaciones juntos en 2026. Uno de los aspectos más destacados del calendario es la posibilidad de que en marzo de 2026 haya un largo feriado de hasta siete días completos, coincidiendo con la celebración del Día Santo. Silencioso Y Eid Al-Fitr.

Esta disposición está contenida en el Decreto Conjunto (SKB) de tres ministros sobre días festivos y licencias en 2026. En total, el público disfrutará de 17 días festivos nacionales y 8 días de licencia colectiva a lo largo del próximo año.

Según el SKB del Ministro de Religión, el Ministro de Recursos Humanos y el Ministro de PANRB Número 1497/2025, Número 2/2025 y Número 5/2025, marzo es el período con el mayor número de días festivos en 2026. En una serie temporal, hay dos días festivos para el Día Santo de Nyepi y cinco días festivos y salida para Eid al-Fitr.

El feriado largo comienza el miércoles 18 de marzo de 2026, con un permiso con el Día Santo de Nyepi, seguido del feriado de Nyepi el jueves 19 de marzo de 2026. Esta serie continúa con un permiso con Eid al-Fitr el viernes 20 de marzo de 2026, luego dos feriados de Eid al-Fitr el 21 y 22 de marzo de 2026.

El gobierno también ha estipulado dos días adicionales de feriado público para el Eid el lunes y martes 23 y 24 de marzo de 2026. De esta manera, la gente tendrá la oportunidad de disfrutar de un feriado largo durante siete días consecutivos del 18 al 24 de marzo de 2026.

Fuera de este período, el calendario de días festivos nacionales de 2026 está lleno de varios días festivos religiosos y nacionales, desde el Año Nuevo, Isra Mi’raj, el Año Nuevo chino, hasta las celebraciones navideñas. Aparte de eso, también hay días importantes como el Día Internacional del Trabajo, el Cumpleaños de Pancasila y el Día de la Independencia de la República de Indonesia.

Mientras tanto, los ocho días de licencia colectiva estipulados por el gobierno se reparten a lo largo del año y están relacionados principalmente con la celebración de fiestas religiosas, como el Año Nuevo chino, Nyepi, Idul Fitri, Eid al-Adha y Navidad.

La siguiente es una lista completa de los feriados nacionales de 2026 basada en 3 Decretos Ministeriales:

Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo 2026 d.C. Viernes 16 de enero de 2026: Isra Mi’raj del Profeta Muhammad SAW Martes 17 de febrero de 2026: Año Nuevo Chino 2577 Kongzili Jueves 19 de marzo de 2026: Día Santo de Nyepi (Año Nuevo Perenne 1948) Sábado 21 de marzo de 2026: primer día de Eid al-Fitr 1447 H Domingo 22 de marzo de 2026: segundo día de Eid al-Fitr 1447 H Viernes 3 de abril de 2026: Muerte de Jesucristo Domingo 5 de abril de 2026: Resurrección de Jesucristo (Pascua) Viernes 1 de mayo de 2026: Día Internacional de los Trabajadores Jueves 14 de mayo de 2026: Ascensión de Jesucristo Miércoles 27 de mayo de 2026: Eid al-Adha 1447 H Domingo 31 de mayo de 2026: Día de Vesak 2570 A.E. Lunes 1 de junio de 2026: Cumpleaños de Pancasila Martes 16 de junio de 2026: 1 Muharram Año Nuevo Islámico 1448 H Lunes 17 de agosto de 2026: Proclamación de Independencia Martes 25 de agosto de 2026: Cumpleaños del profeta Mahoma SAW Viernes 25 de diciembre de 2026: Nacimiento de Jesucristo (Navidad)