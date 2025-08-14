Lista completa de composición de gestión PDIP para el período 2025-2030

Yakarta, Viva – DPP PDI Perjuangan (Pdip) celebraron una reunión plenaria para compilar y determinar la nueva estructura de gestión del partido el jueves 14 de agosto de 2025.

Presidente PDIP, Megawati soekarnoputri Inauguraron varios nombres que se incluyeron en la lista PDIP DPP de PDIP 2025-2030 pero no habían sido inaugurados oficialmente.

De varios nombres, cifras Hasto Kristiyanto Nuevamente designado por Megawati Sukarnoputri para ocupar el cargo de Secretario General de PDIP.

El nombramiento e inauguración de Hasto como Secretario General de PDIP fue justificado directamente por el presidente del PDIP DPP, Andreas Hugo.

«Sí, así es», dijo Andreas Hugo cuando los periodistas confirmaron el jueves 14 de agosto de 2025.

La siguiente es una estructura completa de DPP PDI Perjuangan 2025-2030:

Presidente: Megawati Soekarnoputri

PDI Perjuangan DPP Estructura de gestión 2025-2030

1. Presidente de la División Honoraria de la fiesta – Komarudin Watubun

2. Jefe de recursos – dijo Abdulla

3. Presidente de Asuntos Exteriores – Ahmad Basarah

4. Presidente de la división ganadora de elecciones legislativas – Bambang Wuryanto

5. Presidente de la División de Ideología y Cadre – Djarot Saiful Hidayat

6. Presidente de la División de Ganar la Elección Ejecutiva – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7. Jefe de Política – Sra. Maharani

8. Presidente de Autonomía Gobierno y Regional – Ganjar Pranowo

9. Presidente de la ley y la reforma de los derechos humanos – Yasonna H. Laoly

10. Presidente de la economía – Basuki Tjahaja Purnama

11. Presidente de los campos culturales – Rano Karno

12. Presidente de Educación y Cultura – Puti Guntur Soekarno

13. Presidente de Política Pública y Reforma de Burocracia Popular – Abdullah Azwar Anas

14. Presidente de la División de Gestión de Desastres – Tri Rismaharini

15. Presidente de la industria, el comercio y la mano de obra – Darmadi Durianto

16. Presidente de Salud – Ribka Tjiptaning

17. Presidente de la Seguridad Social – Charles Honoris

18. Presidente de mujeres y niños – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19. Presidente de la Cooperativa y MsMe – Andreas Eddy Suseyto

20. Presidente de la División de Turismo – Wiryanti Sukamdani

21. Presidente de Jóvenes y Deportes – My Esti Wijayanti

22. Presidente de religiosos y confianza en Dios – Zuhairi Misrawi

23. Presidente de la economía creativa y la economía digital – Muhammad Prananda Prabowo

24. Presidente de Agricultura y Alimentos – Awarestuwati

25. Presidente de Asuntos Marítimos y Pesca – Rokhmin Dahuri

26. Presidente de la División Forestal y Ambiental – Eriko Sotarduga

27. Presidente de Legal y Defensa – Ronny Talapessy

28. Presidente de la membresía y la organización – Andreas Hugo Pareira

29. Presidente de la mano de obra y protección de la migrante indonesia Pekeria – Mercy Barends

Secretaría y Tesorera

30. Secretario General – Hasto Kristiyanto

31. Secretario General de Asuntos Internos – Dolfie OFP

32. Secretario General del Gobierno del Gobierno – Utut Adianto

33. Secretario General Adjunto en la División de Población – Sri Rahayu

34. Secretario General de Comunicación – Adian Yunus Yusak Napitupulu

35. Secretario General de Secretaría – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

36. Tesorero general – Olly Dondokambey

37. Tesorero adjunto en el sector interno – Rudianto Tjen

38. Tesorero adjunto en el sector externo – Yuke Yurike