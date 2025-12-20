Lista completa de 91 deportes y atletas indonesios que ganaron el oro en los SEA Games 2025: ¡se crea una nueva historia!

VIVA – El contingente indonesio cerró sus actividades en Juegos del MAR 2025 Tailandia con registros históricos. Total 91 no una medalla logrado con éxito, superando el objetivo inicial del Ministerio de Juventud y Deportes de 80 medallas de oro y borrando al mismo tiempo el mal historial de Indonesia como equipo visitante durante los últimos 32 años.

La consecución de 91 medallas de oro es la tercera cifra más alta jamás registrada por Indonesia cuando no fue sede de los SEA Games, desde que participó por primera vez en este evento en 1977. Este logro sitúa a los SEA Games de 2025 como una de las mejores actuaciones fuera de casa del contingente rojiblanco de la historia.

«Aparecer en los SEA Games cuando no somos los anfitriones sigue siendo un desafío difícil. Desde los SEA Games de Singapur de 1993, nunca hemos logrado traer a casa más de 88 oros. En los anteriores SEA Games de Camboya, sólo pudimos acercarnos con 87 oros», dijo Gatot en un comunicado citado por el Ministerio de Juventud y Deportes.

Enfatizó que ganar 91 medallas de oro en los SEA Games de 2025 marcó el final de la larga espera de Indonesia al competir como participante invitado.

«Si durante todo este tiempo sólo podíamos soñar con volver a los días de gloria de la escena deportiva del Sudeste Asiático, ahora es el momento. Hemos logrado escapar de la pesadilla de los últimos 32 años cuando éramos participantes invitados en los SEA Games», añadió.

En total, Indonesia cerró los SEA Games 2025 con un total de 333 medallas, de las cuales 91 de oro, 111 de plata y 131 de bronce.

Lista completa de atletas y deportes ganadores de medallas de oro de Indonesia

DÍA 1

1. Taekwondo – Equipo Poomsae reconocido por niños: Muhammad Rizal / Muhammad Hafizh Fachrul Rhazy / Muhammad Alfi Kusuma

2. Koo –

3. Petanca – Individual masculino: Andri Irawan

4. Bádminton – Equipo masculino: Alwi Farhan, Sabar K. Gutama / Moh. Reza P. Isfahani, Moh. Zaki Ubaidillah, Leo Rolly Carnando / Bagas Maulana, Y. Saut Marcellyno

5. Natación – 100 M espalda masculino: Jason Donovan Yusuf

DÍA 2

6. Carreras de bicicletas MTB – Eliminatoria de cross country masculino: Sanjaya Rendy Varera

7. Karate – Kumite femenino de más de 68 kg: Leica Al Humaira Lubis

8. Kano – Kayak Ganda Campuran 200 m: Stevani Mayche Ibo / Subhi