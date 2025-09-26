Lista completa de 7 jugadores falsos de naturalización del equipo nacional de Malasia

VIVA – La Federación Mundial de Fútbol (FIFA) impuso oficialmente sanciones fuertes a la Federación de Fútbol de Malasia (Familia) así como siete jugadores extranjeros que se considera que violan las reglas relacionadas con la falsificación de documentos.

Melansir Laman Resmi Fifa, Ketujuh Pemain Tresebut Adalah Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João vitor Figueiredo, Jon Irazáal Iraurgui, Dan Hector Alejandro Hevel.

Este caso sobresale después de que Fam presentó la solicitud de naturalización de un jugador a la FIFA utilizando los documentos falsificados. Los jugadores incluso habían tenido tiempo de fortalecer a Malasia contra Vietnam en el partido de clasificación de la Copa Asiática 2027 en Arabia Saudita, el 10 de junio de 2025.

Después del partido, la FIFA recibió informes relacionados con la supuesta insuficiencia de varios jugadores, incluidos Garcés, Holgado, Figueiredo, Iraurgui y Serrano. Después de una investigación, el Comité Disciplinario de la FIFA encontró una fuerte evidencia de violaciones graves.

En su decisión, la FIFA impuso sanciones a Fam de 350 mil liberaciones suizas (CHF). Los siete jugadores fueron multados con 2 mil suizos (CHF) Franci respectivamente.

Todos los jugadores fueron sentenciados a una suspensión de 12 meses de todas las actividades de fútbol, ​​válidas desde que se notificó la decisión.

Además, la FIFA también presentó la cuestión del estado de viabilidad de los jugadores para defender Equipo nacional de Malasia Al Tribunal de Fútbol de la FIFA para una acción adicional.

FAM y los jugadores han recibido notificaciones oficiales de la FIFA. Según las regulaciones, todavía tienen 10 días para solicitar una copia más detallada de las decisiones. Si siente objeciones, esta decisión aún puede presentarse al Comité de Apelaciones de la FIFA.