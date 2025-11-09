Lista completa de 50 autopistas incluidas en los Proyectos Estratégicos Nacionales de la era Prabowo, 10 legados de Jokowi

domingo 9 de noviembre de 2025 – 14:48 WIB
Jacarta – Administración Presidencial Prabowo Subianto revisó el Reglamento del Ministro Coordinador (Permenko) de Economía Número 16 de 2025 sobre cambios en la Lista de Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN). Uno de ellos es la determinación 50. tol Del total, hubo 228 PSN categorizados en 14 grupos.
Citando una copia del Decreto Ministerial Coordinador, el PSN incluye proyectos que aún están en preparación, se están trabajando hasta su finalización y ya están operativos. El Decreto Ministerial de Coordinación 16/2025 fue firmado por el Ministro Coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, el 24 de septiembre de 2025.
Posteriormente, durante el gobierno de Prabowo se trabajarán en 50 autopistas de peaje incluidas en la lista del PSN. Esta lista incluye la construcción y finalización de importantes autopistas de peaje en las islas de Java, Sumatra, Kalimantan y Sulawesi.
Lea también:
7 hechos más recientes sobre la explosión en SMAN 72 Yakarta: ¿Niños de la Armada de Indonesia heridos, perpetradores víctimas de intimidación?
Hay al menos 10 autopistas de peaje herencia PSN Jokowi que vuelve a estar en la última lista que se completará en este período. Uno de estos legados es la autopista de peaje Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), que está incluida en PSN desde 2020.
Lea también:
No sólo la Policía Nacional, Prabowo quiere que se evalúen todas las instituciones resultantes de la reforma
Además de la carretera de peaje de Getaci, la carretera de peaje Gilimanuk-Mengwi en Bali también es un legado del PSN de Jokowi y ha vuelto a ser un proyecto estratégico en la era Prabowo. Al igual que la autopista de peaje de Getaci, esta autopista de peaje también ha fracasado en subastas varias veces.
También está la carretera de peaje Yogyakarta-Bawen, la carretera de peaje Solo-Yogyakarta-Kulon Progo y la carretera de peaje Semarang-Demak, que son una parte importante de la conectividad de Java Transcentral y la Región Especial de Yogyakarta.
En la región oriental de la isla de Java, el proyecto de la autopista de peaje Krian-Legundi-Bunder-Manyar y el proyecto de la autopista de peaje Ngawi-Kertosono-Kediri también continúan con la construcción que comenzó durante la era Jokowi. Mientras tanto, la autopista de peaje Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), la autopista de peaje Serpong-Balaraja y el acceso de peaje de Patimban son proyectos de apoyo a las áreas industriales y logísticas que se siguen acelerando para que estén en pleno funcionamiento.
La siguiente es una lista completa de 50 tramos de carreteras de peaje designados como parte del PSN de la era Prabowo.
- Carretera de peaje Serang – Panimbang, provincia de Banten
- Carretera de peaje Pandaan – Malang, provincia de Java Oriental
- Manado – Bitung Toll Road, provincia de Sulawesi del Norte
- Balikpapan – Carretera de peaje Samarinda, Provincia de Kalimantan Oriental
- Medan – Binjai Toll Road – parte de la provincia Trans Sumatra de Sumatra del Norte
- Carretera de peaje Pekanbaru – Kandis – Dumai – parte de la provincia Trans Sumatra Riau
- Carretera de peaje Kisaran – Tebing Tinggi – parte de la provincia Trans Sumatra del norte de Sumatra
- Carretera de peaje Sigli – Banda Aceh – parte de la provincia Trans Sumatra Aceh
- Binjai – Langsa Toll Road – parte de la provincia Trans Sumatra de Aceh y Sumatra del Norte
- Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Carretera de peaje de Padang – parte de la provincia Trans Sumatra de Sumatra Occidental
- Carretera de peaje Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – parte de la provincia de Trans Sumatra de Sumatra Occidental y la provincia de Riau
- Carretera de peaje Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – parte de Trans Sumatra, provincia de Sumatra del Norte
- Betung Toll Road (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – parte de la provincia de Trans Sumatra Jambi y la provincia de Sumatra del Sur
- Jambi – Rengat Toll Road – parte de la provincia Trans Sumatra de Jambi y Riau
- Carretera de peaje Rengat – Pekanbaru – parte de la provincia de Trans Sumatra Riau
- Carretera de peaje Simpang Indralaya – Muara Enim – parte de la provincia Trans Sumatra del sur de Sumatra
- Lubuk Linggau – Curup – Carretera de peaje Bengkulu – parte de la provincia Trans Sumatra de Sumatra del Sur y Bengkulu
- Carretera de peaje Kayu Agung – Palembang – Betung, provincia de Sumatra del Sur
- Carretera de peaje Cileunyi – Sumedang – Dawuan, provincia de Java Occidental
- Carretera de peaje Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang, provincia de Java Occidental
- Carretera de peaje Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, región capital especial de Yakarta y provincia de Banten
- Serpong – Carretera de peaje Cinere, provincia de Banten y provincia de Java Occidental
- Cinere – Carretera de peaje Jagorawi, Región Capital Especial de la Provincia de Yakarta y Provincia de Java Occidental
- Carretera de peaje Cimanggis – Cibitung, provincia de Java Occidental
- Cibitung – Carretera de peaje de Cilincing, región capital especial de la provincia de Yakarta y de la provincia de Java Occidental
- Autopista de peaje Bekasi – Cawang – Kampung Melayu, región capital especial de Yakarta y provincia de Java Occidental
- Carretera de peaje Serpong – Balaraja, provincia de Banten
- Semanan – Sunter Toll Road – parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de Yakarta Provincia de la Región Capital Especial de Yakarta
- Sunter – Pulo Gebang Toll Road – parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de la Provincia de Yakarta de la Región Capital Especial de Yakarta
- Carretera de peaje Duri Pulo – Kampung Melayu – parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de la Provincia de Yakarta de la Región Capital Especial de Yakarta
- Carretera de peaje Kemayoran – Kampung Melayu – parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de la Provincia de Yakarta de la Región Capital Especial de Yakarta
- Carretera de peaje Ulujami – Tanah Abang: parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de la Provincia de Yakarta de la Región Capital Especial de Yakarta
- Pasar Minggu – Carretera de peaje de Casablanca – parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de Yakarta Provincia de la Región Capital Especial de Yakarta
- Carretera de peaje Pasuruan – Probolinggo, provincia de Java Oriental
- Probolinggo – Carretera de peaje Banyuwangi, Provincia de Java Oriental
- Krian – Legundi – Bunder – Manyar Toll Road, Provincia de Java Oriental
- Yakarta – Carretera de peaje Cikampek II, lado sur de la región capital especial de la provincia de Yakarta y la provincia de Java Occidental
- Carretera de peaje Semarang – Demak, provincia de Java Central
- Autopista de peaje Yogyakarta – Bawen, provincia de la región especial de Yogyakarta y provincia de Java Central
- Construcción de un vuelo aéreo hacia y desde la terminal Teluk Lamong, provincia de Java Oriental
- Ngawi – Kertosono – Kediri Toll Road, Provincia de Java Oriental
- Depok – Carretera de peaje Antasari (incluido Bojonggede – Salabenda) Provincia de Java Occidental
- Autopista de peaje Solo – Yogyakarta – Kulon Progo, provincia de Java Central y provincia de la región especial de Yogyakarta
- Carretera de peaje de la carretera de circunvalación de Bogor (incluida Caringin – Salabenda) Provincia de Java Occidental
- Carretera de peaje Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap, provincia de Java Occidental y provincia de Java Central
- Carretera de peaje de acceso al puerto de Patimban, provincia de Java Occidental
- Construcción de la autopista de peaje Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi, provincia de Bali
- Construcción del nuevo acceso al puerto de East Tanjung Priok/provincia de New Priok Eastern Access (NPEA), región capital especial de Yakarta
- Desarrollo de carreteras de peaje Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Sección Harbour Road II (Construcción de la carretera de peaje East Ancol – Pluit (elevada)) Región capital especial de la provincia de Yakarta
- Desarrollo de Carreteras de Peaje en la Ciudad de Bandung: a. Enlace Norte – Sur Bandung; y b. Carretera de peaje interurbana de Bandung Provincia de Java Occidental
Jokowi apoya a Suharto para que se convierta en un héroe, Guntur Romli: Su cerebro y su memoria son dolorosos
El político del PDIP, Guntur Romli, respondió a la actitud del séptimo presidente de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), apoyando otorgar el título de Héroe Nacional al segundo Presidente, Soeharto.
VIVA.co.id
8 de noviembre de 2025