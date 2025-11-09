Lista completa de 50 autopistas incluidas en los Proyectos Estratégicos Nacionales de la era Prabowo, 10 legados de Jokowi


Jacarta – Administración Presidencial Prabowo Subianto revisó el Reglamento del Ministro Coordinador (Permenko) de Economía Número 16 de 2025 sobre cambios en la Lista de Proyectos Estratégicos Nacionales (PSN). Uno de ellos es la determinación 50. tol Del total, hubo 228 PSN categorizados en 14 grupos.

Citando una copia del Decreto Ministerial Coordinador, el PSN incluye proyectos que aún están en preparación, se están trabajando hasta su finalización y ya están operativos. El Decreto Ministerial de Coordinación 16/2025 fue firmado por el Ministro Coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, el 24 de septiembre de 2025.

Posteriormente, durante el gobierno de Prabowo se trabajarán en 50 autopistas de peaje incluidas en la lista del PSN. Esta lista incluye la construcción y finalización de importantes autopistas de peaje en las islas de Java, Sumatra, Kalimantan y Sulawesi.

(FOTO ILUSTRATIVA) Flujo de tráfico en el peaje de Cikampek Utama.

Hay al menos 10 autopistas de peaje herencia PSN Jokowi que vuelve a estar en la última lista que se completará en este período. Uno de estos legados es la autopista de peaje Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), que está incluida en PSN desde 2020.

Además de la carretera de peaje de Getaci, la carretera de peaje Gilimanuk-Mengwi en Bali también es un legado del PSN de Jokowi y ha vuelto a ser un proyecto estratégico en la era Prabowo. Al igual que la autopista de peaje de Getaci, esta autopista de peaje también ha fracasado en subastas varias veces.

También está la carretera de peaje Yogyakarta-Bawen, la carretera de peaje Solo-Yogyakarta-Kulon Progo y la carretera de peaje Semarang-Demak, que son una parte importante de la conectividad de Java Transcentral y la Región Especial de Yogyakarta.

En la región oriental de la isla de Java, el proyecto de la autopista de peaje Krian-Legundi-Bunder-Manyar y el proyecto de la autopista de peaje Ngawi-Kertosono-Kediri también continúan con la construcción que comenzó durante la era Jokowi. Mientras tanto, la autopista de peaje Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), la autopista de peaje Serpong-Balaraja y el acceso de peaje de Patimban son proyectos de apoyo a las áreas industriales y logísticas que se siguen acelerando para que estén en pleno funcionamiento.

La siguiente es una lista completa de 50 tramos de carreteras de peaje designados como parte del PSN de la era Prabowo.

  1. Carretera de peaje Serang – Panimbang, provincia de Banten
  2. Carretera de peaje Pandaan – Malang, provincia de Java Oriental
  3. Manado – Bitung Toll Road, provincia de Sulawesi del Norte
  4. Balikpapan – Carretera de peaje Samarinda, Provincia de Kalimantan Oriental
  5. Medan – Binjai Toll Road – parte de la provincia Trans Sumatra de Sumatra del Norte
  6. Carretera de peaje Pekanbaru – Kandis – Dumai – parte de la provincia Trans Sumatra Riau
  7. Carretera de peaje Kisaran – Tebing Tinggi – parte de la provincia Trans Sumatra del norte de Sumatra
  8. Carretera de peaje Sigli – Banda Aceh – parte de la provincia Trans Sumatra Aceh
  9. Binjai – Langsa Toll Road – parte de la provincia Trans Sumatra de Aceh y Sumatra del Norte
  10. Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Carretera de peaje de Padang – parte de la provincia Trans Sumatra de Sumatra Occidental
  11. Carretera de peaje Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – parte de la provincia de Trans Sumatra de Sumatra Occidental y la provincia de Riau
  12. Carretera de peaje Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – parte de Trans Sumatra, provincia de Sumatra del Norte
  13. Betung Toll Road (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – parte de la provincia de Trans Sumatra Jambi y la provincia de Sumatra del Sur
  14. Jambi – Rengat Toll Road – parte de la provincia Trans Sumatra de Jambi y Riau
  15. Carretera de peaje Rengat – Pekanbaru – parte de la provincia de Trans Sumatra Riau
  16. Carretera de peaje Simpang Indralaya – Muara Enim – parte de la provincia Trans Sumatra del sur de Sumatra
  17. Lubuk Linggau – Curup – Carretera de peaje Bengkulu – parte de la provincia Trans Sumatra de Sumatra del Sur y Bengkulu
  18. Carretera de peaje Kayu Agung – Palembang – Betung, provincia de Sumatra del Sur
  19. Carretera de peaje Cileunyi – Sumedang – Dawuan, provincia de Java Occidental
  20. Carretera de peaje Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang, provincia de Java Occidental
  21. Carretera de peaje Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, región capital especial de Yakarta y provincia de Banten
  22. Serpong – Carretera de peaje Cinere, provincia de Banten y provincia de Java Occidental
  23. Cinere – Carretera de peaje Jagorawi, Región Capital Especial de la Provincia de Yakarta y Provincia de Java Occidental
  24. Carretera de peaje Cimanggis – Cibitung, provincia de Java Occidental
  25. Cibitung – Carretera de peaje de Cilincing, región capital especial de la provincia de Yakarta y de la provincia de Java Occidental
  26. Autopista de peaje Bekasi – Cawang – Kampung Melayu, región capital especial de Yakarta y provincia de Java Occidental
  27. Carretera de peaje Serpong – Balaraja, provincia de Banten
  28. Semanan – Sunter Toll Road – parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de Yakarta Provincia de la Región Capital Especial de Yakarta
  29. Sunter – Pulo Gebang Toll Road – parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de la Provincia de Yakarta de la Región Capital Especial de Yakarta
  30. Carretera de peaje Duri Pulo – Kampung Melayu – parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de la Provincia de Yakarta de la Región Capital Especial de Yakarta
  31. Carretera de peaje Kemayoran – Kampung Melayu – parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de la Provincia de Yakarta de la Región Capital Especial de Yakarta
  32. Carretera de peaje Ulujami – Tanah Abang: parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de la Provincia de Yakarta de la Región Capital Especial de Yakarta
  33. Pasar Minggu – Carretera de peaje de Casablanca – parte de 6 carreteras de peaje en la Región Capital Especial de Yakarta Provincia de la Región Capital Especial de Yakarta
  34. Carretera de peaje Pasuruan – Probolinggo, provincia de Java Oriental
  35. Probolinggo – Carretera de peaje Banyuwangi, Provincia de Java Oriental
  36. Krian – Legundi – Bunder – Manyar Toll Road, Provincia de Java Oriental
  37. Yakarta – Carretera de peaje Cikampek II, lado sur de la región capital especial de la provincia de Yakarta y la provincia de Java Occidental
  38. Carretera de peaje Semarang – Demak, provincia de Java Central
  39. Autopista de peaje Yogyakarta – Bawen, provincia de la región especial de Yogyakarta y provincia de Java Central
  40. Construcción de un vuelo aéreo hacia y desde la terminal Teluk Lamong, provincia de Java Oriental
  41. Ngawi – Kertosono – Kediri Toll Road, Provincia de Java Oriental
  42. Depok – Carretera de peaje Antasari (incluido Bojonggede – Salabenda) Provincia de Java Occidental
  43. Autopista de peaje Solo – Yogyakarta – Kulon Progo, provincia de Java Central y provincia de la región especial de Yogyakarta
  44. Carretera de peaje de la carretera de circunvalación de Bogor (incluida Caringin – Salabenda) Provincia de Java Occidental
  45. Carretera de peaje Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap, provincia de Java Occidental y provincia de Java Central
  46. Carretera de peaje de acceso al puerto de Patimban, provincia de Java Occidental
  47. Construcción de la autopista de peaje Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi, provincia de Bali
  48. Construcción del nuevo acceso al puerto de East Tanjung Priok/provincia de New Priok Eastern Access (NPEA), región capital especial de Yakarta
  49. Desarrollo de carreteras de peaje Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Sección Harbour Road II (Construcción de la carretera de peaje East Ancol – Pluit (elevada)) Región capital especial de la provincia de Yakarta
  50. Desarrollo de Carreteras de Peaje en la Ciudad de Bandung: a. Enlace Norte – Sur Bandung; y b. Carretera de peaje interurbana de Bandung Provincia de Java Occidental

