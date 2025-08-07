Lista completa de 30 nominaciones para Ballon d’Or 2025

Jueves, 7 de agosto de 2025 – 21:11 WIB
París, en vivo – La apreciación individual más prestigiosa en el mundo del fútbol, Ballón D oDe vuelta cerca del momento pico.
En 2025, se anunció la lista de 30 nominaciones oficiales y competirá por el prestigioso Trofeo Dorado. El anuncio del ganador está programado para llevarse a cabo el 22 de septiembre de 2025 en París.
El famoso periodista Fabrizio Romano ha compartido una lista completa de nominaciones a través de su cuenta oficial de Instagram.
Grandes nombres como Kylian Mbappe, Erling Haaland y Jude Belllingham nuevamente adornan esta lista, pero también hay sorpresas de varios jugadores y recién llegados que parecen extraordinarios durante la temporada pasada.
Aquí hay una lista completa de 30 nominaciones de Ballon d’Or 2025:
1. Gianluigi Donnarumma
2. Serhou guirassy
3. Denzel Dumfries
4. Deseo Gotado
5. Erling Haaland
6. Jude Bellingham
7. Viktor Gyokeres
8. Achraf Hakimi
9. Harry Kane
10. Robert Lewandowski
11. Khvicha Kvaratskhelia
12. Lautaro Martínez
13. Alexis Mac Allister
14. Ousmane Dembele
15. Kylian Mbappe
16. Scott McTominay
17. Joao Neves
18. Nuno Mendes
19. Michael Olise
20. Cole Palmer
21. Pedri
22. Fabian Ruiz
23. Declan Rice
24. Raphinha
25. Vinicius Jr
26. Virgil Van Dijk
27. Mohamed Worre
28. Vitinha
29. Florian Wirtz
30. Lamine Yamal
¿Quién merece ganarlo?
Se prevé que la competencia de este año sea muy ajustada. Muchos jugadores jóvenes muestran un rendimiento extraordinario, mientras que los nombres senior siguen siendo consistentes al más alto nivel.
Erling Haaland, Ousmane Dembele y Jude Belllingham son un gran favorito gracias a su contribución a sus respectivos clubes. Sin embargo, las sorpresas podrían provenir de jugadores jóvenes como Cole Palmer, Florian Wirtz o Lamine Yamal que parecían prominentes durante toda la temporada.
Los fanáticos de todo el mundo ahora esperan quién será nombrado el mejor jugador del mundo 2025.
