Lista completa de 28 jugadores del equipo nacional indonesio para enfrentar a Arabia Saudita e Irak

Yakarta, Viva – Equipo nacional indonesio anunciar el equipo para jugar el partido del Grupo B Calificación de la Copa Mundial 2026 La zona asiática de la cuarta ronda se enfrenta Equipo nacional de Arabia Saudita Y Equipo nacional iraquí.

El miércoles, se llamaron a informar desde el sitio web oficial del equipo nacional de Indonesia, hasta 28 jugadores para fortalecer el equipo de Garuda que estaba tratando de calificar para la Copa Mundial 2026 en los Estados Unidos, México y Canadá.

En la posición de portero, el entrenador Patrick Kluivert llamó a tres nombres a saber, Maarten Paes (FC Dallas), Emil Audero (Cremonese) y Ernando Ari (Persebaya Surabaya).

Además, en la defensa, el equipo nacional indonesio será fortalecido por Justin Hubner (Fortuna Sittard), Jay Idzes (Sassuolo), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Jordi AMAT (Persija Jakarta) y Kevin Diks (Borussia Moenchengladbach).

Del lado de los jugadores que fortalecen el sector del ala, están los nombres Sandy Walsh (Buriram), Calvin Verdonk (Lille), Dean James (Eagles de adelante), Yance Sayuri (Malut United), Eliano Reijnders (Persib Bandung) y Shayne Pattynama (Buriram).

Thom Haye (Persib Bandung), Nathan Tjoe-A-On (Willem II), Joey Pelupessy (Lommel SK), Marc Klok (Persib Bandung), Ricky Kambuaya (Dewa United), y Bandengal (Dewa United), Nathan Bandung (Persibal) llenará el sector de Nathan Tjoe-A-on (Willem II), Joey Pelupessy (Lommel SK), Marc Klok (Persib Bandung), Ricky Kambuaya (Dewa United), Stefano Lilipaly (DeWa United).

Además, en el sector atacante confiado a Ragnar Oratmangoen (Dender), Miliano Jonathans (FC Utrecht), Egy Maulana (Dewa United), Yakob Sayuri (Malut United), Ole Romeny (Oxford United), Mauro Zijlstra (FC Volendam) y Ramadhan SANATRA (DPMM).

El equipo nacional de Indonesia está programado para enfrentar a Arabia Saudita por adelantado el jueves (9/10) a las 00.15 WIB, luego hace cuatro días que se reunió con Iraq el domingo (12/10) a las 02.30 WIB. Los dos partidos se llevaron a cabo en el King Abdullah Stadium, Jeddah, Arabia Saudita.

El equipo nacional indonesio debe obtener puntos máximos al bucear estos dos partidos para calificar directamente a las finales de la Copa Mundial 2026, o mantener el origen en la quinta ronda.

El primer lugar en la clasificación final pasará automáticamente, la segunda posición condujo a la quinta ronda, mientras que el tercer lugar murió.

La siguiente es una lista de jugadores del equipo nacional indonesio en las clasificatorias de la Copa Mundial 2026 cuarta ronda de Asia:

Portero: Maarten Paes, Emil Audero y Ernando Ari.

Bak: Justin Hubner, Jay Idzes, Rizky Ridho, Omadi, Kevin Diss.

Alas: Sandy Walsh, Calvin Verdonk, Dean James, Yance Sayuri, Eliano Reijnders, Shayne Pattynama.

Mediocampista: Nathan Tjoe-A-on, Thom Haye, Joey Pelupessy, Marc Klok, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Stefano Lilipaly.

Experencia: El Ragror de Spare, Miliano Jothan, Egy Maulana Virich, Jacob Sayyari, Ole Romen, Zilltraastra, City Sanatan, City Sanatan.