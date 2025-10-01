Lisa se toma en serio la actuación, ¿cuál es el destino de Blackpink?

VIVA – La impactante decisión vino de Lalisa Manobal o mejor conocido como LisaUno de los miembros del grupo fenomenal K-pop Blackpink. Después de sorprendente con éxito al público a través de su actuación inaugural en el mundo de la actuación, Lisa ahora es más serio sobre su carrera como actriz.

Este gran paso inevitablemente causó varias especulaciones entre los fanáticos y observadores de la industria del entretenimiento, especialmente con respecto al destino del grupo que había recaudado su nombre.

El éxito de Lisa en la serie HBO The White Lotus se considera el principal desencadenante de su ambición en la actuación. Su debut como actor como personaje llamado Mook en la gran serie exitosa tuvo éxito en confiscar la atención global. Su impresionante apariencia mostró el gran potencial del ídolo fuera del escenario musical.

Como una forma de seriedad en la búsqueda de rutas de actuación, el ídolo K-Pop de Tailandia ha establecido una asociación estratégica con una de las principales agencias de talento y medios en los Estados Unidos, WME (William Morris Endeavour).

Esta prestigiosa colaboración fue anunciada oficialmente por la etiqueta privada de Lisa, Lloud, el 29 de septiembre de 2025.

En una declaración oficial cargada en su cuenta de Instagram, Lloud explicó en detalle el papel que WME llevará a cabo.

«WME será una representante de Lisa en el campo de la actuación porque continuará su carrera como actriz en la industria del cine y la televisión», dijo la declaración oficial de la agencia el miércoles 1 de octubre de 2025.

Por otro lado, WME, con sede en Beverly Hills, California, EE. UU., Y conocido por eclipsar varios nombres de grandes Hollywood como Matt Damon, Ben Affleck, Jessica Alba, a Hugh Jackman, parecían entusiastas por dar la bienvenida a la presencia de Lisa.

A través de su carga en las redes sociales, WME limita explícitamente el alcance de su cooperación. Se aseguran de que el enfoque principal de esta asociación solo se limite a la carrera como actor de Lisa.

«La carrera musical de Lisa aún será atendida por Lloud Co y la compañía LEDE», agregó la agencia, proporcionando una aclaración importante para reducir las preocupaciones de los fanáticos.

La decisión de Lisa de penetrar en el mundo de la actuación con el apoyo de las agencias de clase WME obtuvo una respuesta muy positiva de los fanáticos. Consideraron esto como el paso correcto para desarrollar talento y expandir el horizonte de carrera del ídolo.

Sin embargo, el centro de atención ahora está en la continuidad de Blackpink. En la actualidad, Lisa y otros miembros de Blackpink todavía están obligados en un horario sólido para la gira de conciertos ‘Fecha límite’.

La gira Global Girl Group realizada por YG Entertainment está programada para continuar en Kaohsiung del 18 al 19 de octubre de 2025, seguida de Bangkok del 24 al 26 de octubre de 2025. El pico de la gira en el sudeste asiático estará cerrado con una aparición en el estadio principal de Bung Karno Senayan, Central Jakarta, el 1-2 de noviembre de 2025.

Con el creciente compromiso de LISA con el mundo interino, el público espera cómo la gestión de la carrera de este individuo se integrará con los horarios y planes del grupo. ¿Blackpink ingresará al período de recipientes, o encontrarán una manera de equilibrar la carrera en solitario que está cuesta arriba con las actividades grupales? Esta pregunta sigue siendo un misterio que continuará siendo escoltada por parpadeos en todo el mundo.