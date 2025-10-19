Lisa Mariana se convierte oficialmente en sospechosa de difamación del buen nombre de Ridwan Kamil, ¡será examinada mañana!

Jacarta – Bareskrim Polri oficialmente establecido mariana lisa como sospechar caso de presunta difamación contra el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil (RK). El estatus de sospechoso se determinó después de que los investigadores llevaron a cabo una serie de exámenes a Lisa.

El jefe de la Subdirección I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso, dijo que su partido había enviado una citación para el examen de Lisa como sospechosa para el lunes 20 de octubre de 2025.

«Mañana LM será citado como sospechoso», dijo Rizki a los periodistas el domingo 19 de octubre de 2025.

Rizki explicó que el estado del sospechoso se determinó la semana pasada y Lisa recibió una citación el viernes 17 de octubre de 2025 por la noche.

«El interesado lo recibió el viernes por la tarde», añadió.

Este caso es una continuación del informe de Ridwan Kamil a Bareskrim Polri el 11 de abril de 2025. El informe fue registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri sobre las acusaciones de que RK embarazó a Lisa después de una reunión en un hotel en Palembang en junio de 2021.

Durante el proceso de investigación, los investigadores de Dittipidsiber examinaron a Lisa y RK, incluida la realización de una prueba de ADN para garantizar la veracidad de la afirmación. Los resultados de las pruebas realizadas por el Centro de Salud Labdokkes de la Policía Nacional indicaron que el ADN del hijo de Lisa, con las iniciales CA, no era idéntico al de Ridwan Kamil.

RK también admitió que se sintió aliviado con los resultados. Sin embargo, por otro lado, Lisa no aceptó los resultados y pidió repetir la prueba de ADN en el Hospital Mount Elizabeth de Singapur.

Aun así, RK, a través de su abogado, rechazó la solicitud. La razón es que los resultados de las pruebas del Centro de Salud de la Policía Nacional son jurídicamente vinculantes.

Después de que se conocieron los resultados de las pruebas, los investigadores intentaron una mediación entre las dos partes. Sin embargo, ni Lisa ni Ridwan Kamil estuvieron presentes en persona, sólo representados por sus respectivos abogados. La mediación también terminó en un punto muerto, también conocido como punto muerto.

Se dice que Ridwan Kamil quiere que este caso continúe tramitándose hasta su finalización. Consideró que las acusaciones difundidas por Lisa habían dañado el buen nombre y la armonía de su familia.

Por sus acciones, Lisa fue acusada del artículo 51, párrafo (1) en conjunto con el artículo 35, y/o del artículo 45, párrafo (1) en conjunto con el artículo 32, párrafo (1), así como del artículo 48, párrafo (2) en conjunto con el artículo 32, párrafo (2) y/o del artículo 45, párrafo (4) en conjunto con el artículo 27A de la Ley Número 1 de 2024 sobre Información y Electrónica Transacciones (ITE). Aparte de eso, Lisa también fue acusada de los artículos 310 y 311 del Código Penal en materia de difamación.