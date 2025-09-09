Lisa Mariana quiere una referencia en Singapur

Yakarta, Viva – Celebridad Lisa Mariana Envíe una solicitud de prueba ADN (ácido desoxirribonucleico) Ulang entre él mismo, su hija con la CA inicial y el ex gobernador de West Java Ridwan Kamil en el Hospital Mount Elizabeth, Singapur.

Leer también: Esta es la forma en que 2 perpetradores matan a Sachroni y 4 miembros de la familia, golpeados con tuberías hasta que el bebé se ahoga



El abogado de Lisa Mariana, Bertuan Hutapea, dijo que la solicitud se presentó a la Dirección de la Ley Penal (DittipidSiber) de la Policía de Investigación Penal con una copia a varios líderes POLRI y a la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI).

«Enviamos segunda opinión En el Hospital Mount Elizabeth, Singapur fuera del Hospital de la Policía Nacional o al menos en un hospital privado. Esta solicitud ha sido recibida anteriormente y etiquetada por Bareskrim «, dijo Beruan en el Edificio de Investigación Criminal, Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Lisa Mariana fue repentinamente cancelada nuevamente por la policía, la razón se sorprendió





El abogado de celebridades de Lisa Mariana, Bertu Hutapea (medio) Foto : Antara/Nadia Putri Rahmani

Beru dijo que su cliente tenía derecho a encontrar otras opiniones estipuladas en la Declaración de Lisboa y Derecho (Ley) número 23 de 1992.

Leer también: Los estudiantes de RI murieron cuando acompañados por funcionarios en Austria, el Ministerio de Asuntos Exteriores reveló la causa



«No negamos lo que hizo los Pusdokkes del Jefe de la Policía Nacional. Pero, Lisa Mariana, comenzando desde la prueba de ADN, quería que la sangre de su hijo fuera tomada aquí, para volver a probar», dijo.

También reveló que el Hospital Mount Elizabeth fue elegido porque el hospital a menudo es un lugar para que la comunidad solicite otras opiniones.

«Puede ser más independiente y también debido al sector privado, también conectado a la OMS (Organización Mundial de la Salud) «, Agregó.

Mientras tanto, Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso confirmó que Lisa Mariana presentó la solicitud.

Sin embargo, Rizki no habló mucho técnicamente relacionado.

«Esto es completamente del peticionario», dijo.

Se sabe que Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana a Dittipidsiber Bareskrim Polri el 11 de abril de 2025 por supuesta difamación y manipulación de documentos electrónicos.

Las dos disputas comenzaron cuando Lisa Mariana subió una captura de pantalla de su conversación personal con alguien sospechoso de Ridwan Kamil en una cuenta de Instagram el 26 de marzo de 2025.

En la carga, Lisa trató repetidamente de contactar a un hombre sospechoso de Ridwan Kamil y afirmó estar embarazada de su hijo.

En el proceso de investigación, se realizó una prueba de ADN entre Ridwan Kamil, Lisa Mariana y ca.

Jefe de la Oficina de Laboratorio Médico y Salud de Pusdokkes Polri Brigadier General Pol. Sumy Hastry Purwanti dijo que del examen de ADN, se sabía que la mitad del perfil de ADN de CA era compatible con la mitad del perfil de ADN Lisa Mariana.

Sin embargo, la mitad del ADN de otra CA no coincide con la mitad del perfil de ADN Ridwan Kamil.

«A partir de los resultados del análisis de todos los perfiles de ADN obtenidos, se ha demostrado científicamente que genéticamente, CA es un hijo biológico de Lisa Mariana Presley Zulkandar, no un hijo biológico de Muhammad Ridwan Kamil», dijo Sumy. (Hormiga)