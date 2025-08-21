Lisa Mariana quiere una prueba de ADN en el extranjero, Joko Anwar Sindir Nafa Urbach

Yakarta, Viva – Un total de 5 noticias sobre el Canal de Viva Showbiz robaron con éxito la atención del lector. Prueba de ADN caótico entre Lisa Mariana VS Ridwan Kamil todavía lleno de gente. Sin mencionar el asunto Dewi Perssik hasta Joko Anwar que descaradamente sarcástico Nafa Urbach sobre el aumento salarial de los miembros de la DPR.

¿Quieres leer las noticias completas? El siguiente es un resumen de la lista de las noticias más populares del Canal Viva Showbiz, en la edición de la redondeo el jueves 21 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Lisa Mariana quiere intentar Tes ADN En el extranjero, Ridwan Kamil: Sra. Lisa respetemos este resultado

Ridwan Kamil y Lisa Mariana.

El largo misterio de la polémica de una niña famosa Lisa Mariana finalmente encontró un punto brillante. Pusdokkes Polri lanzó oficialmente los resultados de las pruebas de ADN que habían estado en el centro de atención pública. Como resultado, se confirmó que el niño con la CA inicial no era la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con los hijos de las iniciales LM CA no tuvo una compatibilidad de ADN o no idéntica», dijo el jefe de la Sub Dirección I de la Ley Penal de Siber Bareskrim Polri, comisionado de policía Rizki Agung Prakoso, de la sede de la policía nacional, Jakarta, miércoles de 2025.

Lisa Mariana le preguntó sus derechos financieros, la firma respuesta de Dewi Perssik inundó a los internautas: ¡de acuerdo con Mami DP!

Dewi Perssik de repente se convirtió en el centro de atención después de revelar su opinión sobre la declaración de Lisa Mariana al aparecer en el programa TalkShow, se unió esta mañana, el jueves 21 de agosto de 2025. En caso de que Lisa tuvo tiempo de responder la pregunta sobre la razón de las razones de las razones para ser determinadas que su hija, CA fue Ridwan Kamil.

La mujer reveló la razón detrás de sus acciones hasta ahora solo quería que su hijo obtuviera los derechos financieros de Ridwan Kamil.

5 hechos de los resultados de la prueba de ADN ADN Lisa mariana, ¿cuál es el destino ahora?



Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

La polémica entre la celebridad de Lisa Mariana y el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, se convirtió en el foco público después de los resultados de la prueba de ADN de los hijos de Lisa, con las iniciales CA, anunciada el 20 de agosto de 2025.

La prueba realizada por el Centro de Medicina y Salud (Pusdokkes) de la Policía Nacional reveló que Ridwan Kamil no era el padre biológico de CA, rompiendo la afirmación de Lisa que había provocado controversia.

Joko Anwar abiertamente sarcásticamente Nafa Urbach sobre el salario de DPR: elige un representante inteligente no solo un artista



Joko Anwar y Nafa Urbach.

El aumento polémico en los miembros de la asignación de vivienda del parlamento indonesio continúa rodando y ahora arrastra los nombres de dos figuras del mundo del entretenimiento: el director Joko Anwar y la actriz, así como el legislador, Nafa Urbach.

Joko Anwar, conocido por la voz vocal de las críticas sociales, expresó la sátira a través de la historia de Instagram. Distribuyó capturas de pantalla de una noticia titulada «Nafa Urbach Bela El aumento salarial del DPR fue de Rp50 millones: no se pudo obtener una residencia oficial, vivir en Bintaro estaba atascado».

Promete hacer un avance mañana, Lisa Mariana: ¡Desmontaré!



Lisa Mariana. Foto : Instagram @lisamarianAaa.

La celebridad de Lisa Mariana regresó a la atención pública después de anunciar su plan para hacer una gran revelación en la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) el viernes 22 de agosto de 2025.

Esta declaración sigue los resultados de la prueba de ADN realizada por la Policía de Investigación Criminal sobre su reclamo a los niños asociados con el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Los resultados de la prueba declararon que el niño en cuestión no era un descendiente biológico de Ridwan Kamil.

