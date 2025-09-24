Lisa Mariana pidió una prueba de ADN repetida, Ridwan Kamil se negó firmemente: ¡esta no es una enfermedad!

Yakarta, Viva – Pedido Lisa Mariana Para hacer una prueba de ADN nuevamente, la fiesta fue cepillada por la fiesta Ridwan Kamil. El abogado de RK, Muslim Butarbutar, enfatizó que no había una base legal para repetir las pruebas que habían llevado a cabo oficialmente los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Leer también: Ridwan Kamil rechaza Damai, Lisa Mariana: Nos reunimos en la corte



Los musulmanes incluso transmiten una aguda analogía para ilustrar por qué la «segunda opinión» no puede usarse en casos legales. ¡Desplácese para obtener más información!

«Con respecto a la segunda opinión entregada por Lisa Mariana, hemos transmitido a rechazar firmemente», dijo Muslim en la Policía de Investigación Criminal, el martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡La mediación falla! Ridwan Kamil eligió estar en contra de la celebridad Lisa Mariana



Hizo hincapié en la segunda opinión solo se aplica en el mundo médico, mientras que la prueba de ADN en la investigación es definitiva.

«¿Por qué? Porque no hay una base legal para la prueba de ADN. Esta no es una enfermedad. Quiero transmitir, esto no es una enfermedad», dijo Muslim.

Leer también: Drama de mediación Ridwan Kamil vs Lisa Mariana en investigación criminal



«Para la enfermedad, por favor para la segunda opinión. Pero esta es una prueba de ADN en el marco del proceso de aplicación de la ley, en el contexto de la investigación», continuó.

Por lo tanto, Ridwan Kamil todavía se adhiere a los resultados de la prueba de ADN del laboratorio de Pusdokkes de la Policía Nacional que ha declarado que Ridwan no es el padre biológico del hijo de Lisa.

«Entonces, la prueba de ADN que ha realizado el Laboratorio Pusdokkes, es final, válido y vinculante, y puede usarse para la evidencia del próximo proceso», explicó.

Ahora, Ridwan Kamil solo está esperando un caso de caso del investigador de la policía de investigación penal para determinar el estado legal de Lisa Mariana.

Esta disputa comenzó con la afirmación de Lisa, quien acusó a Ridwan como el padre biológico de su hijo, CA. Pero los resultados de la prueba de ADN en realidad negaron el reclamo, hasta que Ridwan Kamil informó a Lisa con presunta difamación.